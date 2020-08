Tottori gir meg lyst til å fange fisk med hendene og ta med fabeldyr på telttur

FILM: Billettsalet har vore eventyrleg, Stavanger og Sandnes kino har stått for 29 % av billettsalet til Tottori i Norge. Eg er ikkje overraska. Tottori gjer at eg, 37 år, går ut av kinosalen fylt av begeistring, av minst tre ulike grunnar.

Barn har enorme krefter som dei ikkje alltid får vist oss i A4-kvardagen. Filmen Tottori opnar ei dør inn til ei slik vedunderleg verd, skriv innsendaren. Foto: Berit Roald

Ingrid Kristine Aspli Styremedlem Stavanger og Sandnes kino, Komunestyrerepresentant Stavanger SV

Og kva er dei tre?

Filmen får meg for det første til å bøye meg i djup respekt for barndommen, for at barn skal få vere seg sjølve, rett og slett.

Barn som Billie skal ikkje setjast igjen heime, eller utgreiast nokon plass. Dei skal få gå på tur med kappe, venger og veske. Pappa seier ikkje at viss du ikkje tek på deg denne Bergans-buksa, blir det ikkje noko tur. Nei, det blir slik Billie har tenkt. Når ho set seg ned for kvar trehundre meter, sit pappa bortanfor, lett oppgitt og ventar på ho. Han trugar ikkje med at nå dreg vi heim, og nå er det slutt på turar.

Ærefrykt for barnet

Tottori er ein hyllest til slike som mi yngste på tre år, med eit himla volum, og knallharde standpunkt langt utanfor den rasjonelle sfæren. For dei med sterk vilje, som tenker utanfor boksen. Den som står standhaftig på sine uortodokse idear, har også enormt mykje å bidra med.

Filmen får meg til å tenke på Silje Bekeng Flemmen og hennar roman «Velkommen til Dyrehagen» der ho skriv om å plutseleg sitje med sitt nyfødde barn i armane, og den bråe trongen til å henge opp lappar overalt ho går, der det må stå «Ikkje øydelegg henne!”. For barnet er så vedunderleg verdifullt, og ansvaret så svært, og livet så skjørt.

Denne påminninga om å ikkje øydelegge, burde vel kanskje stått på ein liten button på alle barnejakker. Det er noko brutalt, men himla viktig ved Flemmens poeng. Vi skal ikkje øydelegge barna si kraft og fantasi – vi skal ikkje presse dei inn i noko form.

Mora som ikkje slepp ut

Barn har enorme krefter som dei ikkje alltid får vist oss i A4-kvardagen.

Slik er det for oss vaksne òg. «Eg er eigentleg ei gøyal mor, men eg får jo ikkje vist det», sa ei mor i ein familie som strevde med høg konflikt. Tenk så mykje vi er, som ikkje får kome fram, på grunn av konteksten vi lever i! Tottori inviterer oss vaksne til å bli med, på å finne magien i oss sjølve.

Tottori gir meg som mor lyst til klatre opp i trea og rapportere om rosa slott i det fjerne. Eg får lyst til å fange fisk med hendene og frese rundt i einhyrningstøflar. Filmen gir meg lyst til å skape eventyr.

For det andre treng vi jenter i hovudroller. Vi treng å sjå vanlege barn som superheltane. Fordi, kjønnsbalanse i filmbransjen har vore ei utfordring. Sidan 2017 har Norsk filminstitutt rekna på kvinnelege hovudroller i norsk film, med mål om å få opp kvinneandelen. Tala for barnefilmar var 0 % kvinner i 2016, 17 % i 2017 og 50 % kvinner i 2018.

Tottori gir oss rollemodellar og forbilde i jenter som reddar liv. Tv serverer kvar veke «Barbie Dreamhouse», vi takkar og bukkar for litt motgift. Jentene våre har så vedunderleg godt av å sjå Vega og Billie på film, og vite at dei er vanlege jenter.

Fabeldyret skal med!

«Finst dei?» spurte dotter mi på 8 år. «På ekte?»

«Ja», svarte eg og viste intervjuet frå Aftenbladet, «dei bur her i Stavanger».

-«Få sjå! Går det an?»

Den tredje grunnen til begeistring er at Tottori er laga her vi bur. Vi som synest det er litt sørgeleg at «Karsten og Petra» er spelt inn i Ungarn; vi gler jo oss enormt over kortreist film, laga i vår natur. Me får lyst til å dra på tur. Kor er den fjellgarden? Kor er hengebrua?

Dagen etter premieren på Tottori, skulle vi faktisk på telttur, til Vikesdal. Eg er ikkje typen som fangar fisk med hendene eller tek baklengs salto på flatmark. Men, eg har faktisk ein abnorm oppblåsbar einhyrning i uthuset. Den toler 400 kilo og har plass til seks vaksne personar.

Me skal ikkje ta med einhyrningen og?

Mannen min såg lamslegen ut.

Rein lukke i einhyrningen

Er du klar over at den plastpølsa tek halve bagasjerommet?

«Ja, jo, men vi kan jo pakke i skiboksen òg?»

Han rista på hovudet:

«Det er ein kilometer til teltplassen, er du klar over kor tung den er? Det tar 20 minutt å pumpe den opp, og ein må tømme den igjen. Tar du det du då?»

«Jada.»

«Fint! For eg ber ingen fabeldyr til teltplassen!»

«Nei da, ok, det er ein avtale.»

Då einhyrningen flaut på Svelavatnet, med fire barn og ei mor om bord, var eg så svimmel at eg var kvalm. Men også rett fram barnleg lukkeleg.

Takk Tottori, for at du lirkar fram superhelten i oss igjen.