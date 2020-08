Rogfast, klimatunnel eller skamferdsel?

SAMFERDSEL: Der var valgkampen i gang, med alles favorittema, samferdsel på plakaten. Denne gangen er det Høyre som prater til SV, i stedet for til deg og meg. Vi vet best og dere er dumme. Våre gamle svar er bedre enn deres. Så det så.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Undersjøiske tunneler er ikke og blir ikke et klimatiltak. Dette er grønnvasking av fossil politikk, skriver Lars Urheim. Foto: COWI / Statens vegvesen

Debattinnlegg

Lars Urheim Grønn gründer og sirkulærinnovatør



Beklager, men det funker ikke lenger. Jeg gir i grunnen blanke i hvilken bokstavkombinasjon som står bak politikken, så lenge de ikke serverer gårsdagens løsninger på morgendagens problemer. Jeg er åpen for gode løsninger, men ikke for klimabløff.

Dere lurer ikke meg

Jeg ber om å få servert kunnskap og sannheter med en stor porsjon ydmykhet fra historiske maktpartier som Høyre og Arbeiderpartiet. Hva med å starte innleggene med en advarsel til de som glemmer lett:

«Kjære velger. Vår politikk de siste 50 årene har bidratt til klimaendringer som kan vare i tusener av år, og til den sjette masseutryddelsen av liv på jorden. Vi står for den samme politikken, men liker å krydre med ord som passer tidsånden, som klimavennlig tunnel, energigjenvinning og grønn vekst»

Så kan politikken deres komme.

«Vi har alltid visst hva som er best. I 1890 visste vi at kvinner ikke kan bli politikere eller ha stemmerett. I 1990 visste vi at ISDN ga superrask dataoverføring. Nå vet vi at lakseoppdrett skal brødfø alle, og at veitransport er foretrukket transportløsning neste 50 år. Basert på denne kunnskapen skal vi redde verden ved å bygge en klimatunnel under Boknafjorden. Stem på oss.»

Nye løsninger, ikke nye veier

Jeg som gründer, medlem av Næringsforeningen og NHO, hvit mann som pusher femti, jevnlig på veien mellom Stavanger og Bergen, burde jo kjøpe ideen om en lønnsom klimatunnel. Hvis ikke meg, hvem er det dere da prater til om å redde klima ved å bygge tunnel? Klimastreikende ungdom? Bekymrede besteforeldre? Kan det hende at dere rett og slett tar feil?

Undersjøiske tunneler er ikke og blir ikke et klimatiltak. Dette er grønnvasking av fossil politikk. Rogfast ville skapt enorme klimautslipp i byggefasen, som ikke kan reverseres og tar tiår å kompensere for, selv i teoretiske modeller. Dere ser på Statens vegvesen, som om organisasjonen er en krystallkule. Vegvesenet kjenner heller ikke fremtiden, men kan beregne effekten av politikken dere fører. Mye trafikk er imidlertid ikke lenger et argument for flere veier, det er et argument for nye løsninger.

Og det er her dere snubler i egne ord og forestillinger om hva klimaløsninger og grønt skifte betyr. Hvis dere mener alvor med fine ord om sirkulær økonomi – og det bør dere virkelig om vi ikke vil bli fullstendig akterutseilt av EU – så betyr det også farvel til trafikkvekst, forbruksvekst og langtransport av forbruksvarer og avfall til eksport eller forbrenning.

Ingen skam å snu

Færre kjøretøy på veien betyr mindre klimautslipp, mindre mikroplast fra dekkene, og slutt på store naturskadelige veiprosjekter i alle himmelretninger. Sirkulærøkonomiens natur og fortrinn er at den står for ressurseffektivitet, med kortreiste løsninger, lokale verdikjeder og et grønt skifte fra varekonsum til tjenesteleveranser. Og tjenester kan faktisk leveres fra hjemmekontor, eller sykkelsete, om bare politikerne legger til rette for lokal kompetanseutvikling og nye næringer.

Rogfast og ny E39 er verken klimavennlig eller fremtidsrettet. De bremser utviklingen av bærekraft som konkurransefortrinn, men selges inn til folk som klimatiltak og raskere vei til hytta. Inntil det kommer ansvarlig politikk fra dem som er ansvarlige for problemene vi står oppe i, går min stemme til de som tenker nytt rundt morgendagens utfordringer. Det er ingen skam å snu, men det er lurt å gjøre det før en kjører inn i klimatunnelen.

Jeg som gründer, medlem av Næringsforeningen og NHO, hvit mann som pusher femti, jevnlig på veien mellom Stavanger og Bergen, burde jo kjøpe ideen om en lønnsom klimatunnel. Hvis ikke meg, hvem da?