Gode grunner for at barn med snue ikke skal i barnehagen

«Bruk av mindre grupper hindrer smitte fra en gruppe til en annen – som Hanne Rentsch Ersdal etterlyser i sitt debattinnlegg under overskriften «Barnehagene ikke gode nok på smittevern» – men dette krever mer ressurser og er aktuelt i perioder med mer smitte enn vi har i dag», skriver smittevernoverlege i Stavanger Runar Johannessen. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

STAVANGER: Det er ikke mulig å stoppe virusinfeksjoner i grupper slik som i barnehager. Det vi kan gjøre, er å begrense videre smitte så mye som mulig, og dermed gjøre at færre blir syke og at vi stopper et utbrudd tidlig.