Vindkraftverk på Vardafjell er en skam

For kort tiden satte Hybrid Tech AS og Nordisk Vindkraft AB stille i gang utbyggingen av et vindkraftverk på Vardafjell i Sandnes. Det vil ikke bli like stille i fortsettelsen. Det er en skandale at det her er søkt konsesjon, at konsesjon er gitt, og at den til og med er opprettholdt, tross alt som nå er kommet frem om hva dette egentlig er.

Latterlig

De sju turbinene på vakre Sulken og nutene rundt skal produsere noe rundt 80 GWh i året. Det tilsvarer forbruket til omtrent 4000 bolighus. Det er en latterlig liten kraftproduksjon for så store offer.

Ingen vindkraftanlegg i landet vil gi større støyproblemer per installert MW. Tjukt med bolighus vil komme helt opptil statens tillatte grense for støyforurensing på Lden 45 dBA. Vindkraften har frekkhetens nådegave, og skriver i MTA at de har fått muligheten til å benytte «mer støysvake turbiner». Sannheten er at de øker høyden på turbinene fra 130 til 150 meter, og reduserer kildestøyen fra – hold dere fast – 105,4 dB til 104,4 dB. Det er som lyden fra et oppadstigende jetfly 200 meter unna.

Helseplager

Denne støyen er lavfrekvent og gir folk helseplager. Vindkraften sier forskningen ikke kan påvise noen sammenheng her, men folk har nå disse plagene likevel. Blant annet derfor har Tyskland nå fått vedtatt at ingen hus må ligge nærmere en vindturbin enn 10 ganger høyden på turbinen. På Sviland vil noe sånt som 80 hus ligge mindre enn det da tillatte 1,5 km fra anlegget.

Støyproblemene kommer i tillegg til alle de andre problemene. Vardafjellet vindkraftverk er vurdert til – 3 i konsekvenser for «friluftsliv» og – 3 for «regional visuell virkning». Det er den verste klassifiseringen som det går an å gi. Her rammes et glimrende turområde med bekker og vann nær Sandnes sentrum. Anlegget vil være synlig fra alle høyder på Nord-Jæren. Konsekvenser for «Landskap», «naturvern/biologisk mangfold» og «verna vassdrag» er vurdert til – 2, det nest verste.

Statlig overkjøring

Det er kommet klager på utbyggingen fra Sviland bydelsutvalg, Avinor, Forsvarsbygg, Forum for natur og friluftsliv, Rogaland, og fra to privatpersoner. I tillegg har fylkesmannen levert innsigelse på at det må gå anleggsvei gjennom et automatisk fredet gårdsanlegg og en verneverdig gårdsvei. Klagene er behandlet av Olje- og energidepartementet som plutselig er eksperter på alt fra kulturminner til naturvern. De drøfter side opp og ned før de i kjent stil konkluderer med at «fordelene er større enn ulempene». Dette er ikke demokrati. Det er statlig overkjøring.

Fordelene er nemlig uhyre vanskelige å få øye på, om du ikke kommer fra Fortum og skriver i avisen om at vi må senke lansene, så vindkraften kan tjene pengene sine i fred. For oss andre kunne det jo være en fordel med mer kraft, billigere strøm, noen ærlige arbeidsplasser, eller til og med at vi gjorde noe godt for verden. Men kraften går til utlandet, ingen får arbeid, og strømmen blir dyrere. Det å snakke om at vi gjør noe godt for verden og blir Europas batteri ved å produsere strøm til 4000 hus på Sviland, er en vits.

Veldig synlig og hørbart

Anlegget er en skam. Den vil bli veldig synlig, og veldig hørbar. Det er på tide å ta til vett, for de ansvarlige er det på tide å bli skremt. Nå kommer vi etter dere. Dere går aldri inn på argumentene våre, mens vi river deres argumenter fra hverandre så dere bare har makten igjen. Den bruker dere som makt aldri før er brukt i Norge, og valser over alt vi har hatt av beskyttelse i lover og reguleringer, i lokaldemokratiet, i det tidligere selvsagte vernet av planter, dyr og mennesker.

Nå er det alvor. Dette er Vardafjell. Vår varde, vår vakt. Nå må vi stå sammen og forsvare fjellet vårt, eller leve med et støyende industrianlegg der i minst 25 år. Og ødelagt natur for alltid.

Jørg Arne Jørgensen om vindkraft-utbyggingen og naturen: