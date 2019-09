VALGET: Når man som vanlig velger snakker med folk både før, under og etter et politisk valg, er det ofte at man hører ytringer som går på usikkerhet i forhold til hvilket parti man til syvende og sist skal gi sin stemme til, samt til og med om man i det hele tatt skal stemme? Noe som aldri er bra, selvsagt, hverken for den enkelte eller fellesskapet.

Sett i et slikt perspektiv er det vanskelig å forstå hvorfor partier ikke er krystallklare på ståsted og potensielle samarbeidspartnere før et valg. Hvorfor ikke være åpen og ærlig? Det kan umulig tjene noen på sikt å ikke flagge hvor man til sist ender opp med å samarbeide. Det blir ikke troverdig for velgere når man opplever å stemme på et parti på grunn av ideologisk overbevisning, og så opplever man at partiet går i samarbeid med andre politiske partier som er langt fra det som er ens egen overbevisning.

Må det være slik? Er det i så fall riktig å trekke en slutning som at «hensikten helliger middelet»? Er personlig makt viktigere enn troverdighet overfor velgerne? Noen ønsker nok å ta tilbake stemmen sin.