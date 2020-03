Se til den danske modellen

DEBATT: I dag, 24. mars, melder Nav om den høyeste arbeidsledigheten siden 2. verdenskrig. Fredag kommer det en ny krisepakke fra Stortinget. For å redde et stort antall små og mellomstore bedrifter fra den sikre konkurs, kan det være fornuftig å se til Danmark.

«Det spesielle med den danske løsningen er en enda klarere og mer logisk sammenheng mellom nedstenging og avbøtende tiltak. Det synes som om den danske regjeringen i større grad har jobbet samtidig med «gulrot og pisk», skriver Harald Minge. Foto: Næringsforeningen

Harald Minge Adm. direktør, Næringsforeningen i Stavanger-regionen

I går presenterte Næringsforeningen sin medlems-undersøkelse. Den var et nødrop fra 900 av regionens bedrifter. To av tre næringsdrivende mener at kombinasjonen koronaviruset og oljepris-smellen vil få kritiske konsekvenser. 20 prosent frykter konkurs. I en fersk rapport fra NHO framgår det at én av tre småbedrifter ikke har midler til å betale regninger som forfaller om kort tid. I dag kom nye ledighetstall fra Nav som viser at 10,4 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige, en dobling i løpet av en uke. Det er total krise i Norge.

Krisetiltakene hjelper lite

For mange av disse mindre selskapene hjelper krisetiltakene som til nå er iverksatt lite, selv om de lindrer. Direkte tilskudd er den eneste støtten som kan sikre videre drift og holde konkursspøkelset på avstand. Det er viktig å minne om at over 90 prosent av landets bedrifter befinner seg i kategorien små og mellomstore, og de har store forventninger til den neste tiltakspakken. Den kan nemlig bli et være eller ikke være for mange.

Spørsmålet er altså hvordan vi i denne kritiske fasen kan forebygge masseoppsigelser. Er løsningen kun utvidede permitteringsordninger, eller skal vi heller satse på å holde folk i jobb, slik som danskene. I vårt naboland har nemlig regjeringen forpliktet seg til å betale 75 prosent av gjennomsnittslønnen til ansatte i bedrifter som ikke går til oppsigelser. Bedrifter som har blitt pålagt å stenge dørene, kan få utbetalt hundre prosent av faste kostnader (skatt, strøm etc.), mens bedrifter som har mistet mye av inntektsgrunnlaget kan få kompensert for dette etter ulike modeller.

Nedstenging av næringslivet

I likhet med vårt naboland har vi i Norge innført svært strenge virkemidler for å kontrollere smitten. I prinsippet innebærer det en nedstenging av næringslivet. Arbeidsplasser blir nærmest evakuert, og et rekordstort antall ansatte blir permittert og oppsagt. Det spesielle med den danske løsningen er en enda klarere og mer logisk sammenheng mellom nedstenging og avbøtende tiltak. Det synes som om den danske regjeringen i større grad har jobbet samtidig med «gulrot og pisk».

Det er av uvurderlig betydning at bedrifter kan opprettholde aktiviteten. Dersom deler av kjernevirksomheten av markedshensyn må reduseres i Korona-perioden kan det jobbes med utvikling, planlegging og forberedelser til markedet normaliseres igjen. Blir alternativet konkurs, får dette gjerne konsekvenser for mange andre, det være seg kunder, utleiere etc. I tillegg må folk ut i arbeidsledighet, med de kostnadene det medfører. Det er en ond spiral med mulig katastrofale kjedereaksjoner.

Stavanger-regionen hardt rammet

Ingen region i Norge er i øyeblikket mer eksponert for denne krisen enn Stavanger-regionen. Det skyldes dobbeltsmellen – altså kombinasjonen av en oljepris i fritt fall og koronaviruset. Går det dårlig for operatørselskapene og leverandørindustrien, vet vi at dette også får konsekvenser for en rekke småbedrifter i andre bransjer.

Strakstiltakene og krisepakken vår egen regjering har innført har vært bra, men nå følger en fase to. Når en ny krisepakke ser dagens lys på fredag kan det være god grunn til å se til Danmark.