Stavanger sentrum trenger oss

DEBATT: «Bruk byen i dag, hvis du vil at den skal være der i morgen», er et munnhell vi ofte hører. Aldri har det vært mer aktuelt enn akkurat nå!

Øvre Holmegate i Stavanger – «Fargegata» – på dagtid lørdag 14. mars, nesten folketom. Foto: Carina Johansen

Sissel Knutsen Hegdal Kommunalråd, Stavanger kommune (H)

John Peter Hernes Kommunalråd og gruppeleder for Høyre, Stavanger

Tellemaskinene i Stavanger sentrum og bilder av folketomme gater lyver ikke. Butikker, spisesteder og andre funksjoner stenger enten på grunn av statlige påbud eller fordi kundene ikke ønsker å bevege seg utendørs.

Det er både forståelig og klokt å holde seg mest mulig hjemme. Vi må alle lytte til de føringene som nasjonale myndigheter gir.

Sentrum i Stavanger har imidlertid fått på plass kreative løsninger for å opprettholde aktivitet og omsetning. Gratis hjemkjøring organiseres, nettbutikker popper opp som supplement til den fysiske, trygge handel sikres ved å legge til rette for at folk holder god avstand til hverandre. Men vil det være nok? Og blir tilbudet benyttet?

Hva hvis vi...

Det er tøffe tider i Stavanger. Drømmebutikken, yndlingsrestauranten og favorittbaren din roper etter hjelp. De tjener ikke penger og mange risikerer å forsvinne for godt.

Hva om de av oss som har mulighet spiser ute noen ganger mer enn vi hadde tenkt denne våren? Eller tar julehandelen ekstra tidlig?

Hva hvis alle oss som er i karantene kunne bidratt med å bestille et gavekort hos en butikk i sentrum, få mat levert på døren eller kjøpe i nettbutikken hvis de har?

Folkedugnaden mot korona er en dugnad alle taper på, men vi har fremdeles mulighet til å vinne litt også. At Stavanger sentrum består som den perlen av opplevelser den er, vil slik situasjonen er føles som en stor seier.

En hjerte-lig hilsen fra et stengt Atlantic til de langt færre som nå beveger seg rundt Breiavatnet i Stavanger sentrum. Hjertet skal mest sannsynlig lyse til hotellet igjen åpner. Foto: Stella Marie Brevik

Nå haster det!

Stavanger Høyre tar nå initiativ til et lokalt krafttak i Stavanger. Som en stor og robust kommune har vi et betydelig handlingsrom når det kommer til å bremse de negative, økonomiske effektene av koronaviruset. Vi vil sette sammen en lokal krisepakke som kan hjelpe de bedriftene som nå sliter tungt i byen, og det vil være et mål at flest så mange partier som mulig bidrar og til slutt stiller seg bak tiltakene i pakken.

Vi er åpne for å diskutere alle punkt og eventuelle nye punkt frem mot politisk behandling, men er tindrende klare på én ting: Nå haster det. Vi politikere skal bidra og vil oppfordre alle til å gjøre det samme.

Kjære Stavanger, nå trenger byen oss. Så fortsett å bruke byen din, men på en litt annen måte for en stund. Sentrum kommer nå hjem til deg og det er utrolig viktig at hver og en av oss nå støtter opp om dette viktige tilbudet. Det er når vi alle jobber sammen at vi kan komme oss gjennom denne krevende perioden.