Det hjelper ikke at myke trafikanter er synlige hvis bilistene ikke ser oss

DEBATT: Andres refleksbruk vil aldri ha like god effekt som ved at du selv følger bedre med.

Debattinnlegg

Jens Glad Balchen Leder i Syklistenes Landsforening Nord-Jæren og Ryfylke

Mye tid og krefter går med til å fortelle gående og syklende om hvor viktig det er å bruke refleks i mørketiden. Trygg Trafikk og spesielt bilister vier mesteparten av oppmerksomheten sin til det de kaller for «usynlige» trafikanter i mørket.

Vi pepres med oppfordringer om refleksbruk og meldinger om at bilister ikke har lyst til å ta livet av oss, det er bare så fordømt vanskelig å unngå når vi ikke har på refleks.

Virkeligheten i tall

Fire av ti i Norge bruker refleks når de er ute i mørket, ifølge Statens vegvesen. Fire av ti drepte i Norge hadde på seg refleks da de ble påkjørt og drept, også i følge Statens vegvesen. Hvis refleks hadde noe å si, burde andelen med refleks blant de drepte med andre ord ha vært null, – eller i hvert fall mye lavere. Likevel er andelen med refleks blant de drepte helt lik.

En gjennomgang av 221 dødelige påkjørsler i mørket i Finland fant at refleks sannsynligvis ville hjulpet i 3 av 100 tilfeller, og muligens kunne ha hjulpet i 7 av 100 tilfeller. I 90 av 100 tilfeller var det ingen tegn til at refleks kunne ha hjulpet.

Som trafikksikkerhetstiltak står ikke gevinsten med refleks i stil til ressursbruken. Vi har begrenset med tid og muligheter til å påvirke adferden til trafikanter, og når mesteparten av innsatsen går til å jobbe for refleks, bruker vi mye ressurser for å oppnå lite.

Som hverdagssyklist opplever jeg for ofte ikke å bli sett av bilister, enda jeg har en frontlykt på sykkelen som er sterk nok til at bilister blender ned når vi møtes på en mørk landevei (og da blender jeg selvsagt også ned). Det er aldri på den mørke landeveien jeg ikke blir sett. Det er i byen, i rushtrafikken, med gatelys og hundrevis av lyskilder på alle kanter.

Er det virkelig slik at en refleks ekstra ville hjulpet når selv ikke en kraftig frontlykt blir sett?

Å være synlig betyr ikke å bli sett

Hvis vi ønsker å gjøre noe med trafikksikkerheten i mørket, så må vi begynne med det egentlige problemet.

Problemet er ikke at gående og syklende ikke er synlige i trafikken. Problemet er at bilister ikke ser dem. Det er ikke det samme. Gående og syklende vil aldri bli sett dersom bilister kun ser etter andre bilister (og knapt nok det).

Bilister er ikke eneste trafikantgruppe på veien. Hvis vi oppfører oss slik at vi kan møte gående og syklende uten problemer, går alt mye bedre. Andres refleksbruk vil aldri ha like god effekt som ved at du selv følger bedre med.

