Vi vil utvikle Stavanger sammen, og justere litt

DEBATT: I høstens valg valgte innbyggerne i Stavanger å gi tilslutning til et nytt politisk flertall. Det må nødvendigvis føre til noen justeringer politisk – også i utbyggingspolitikken i kommunen.



Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

En del av planområdet for Madla–Revheim-utbyggingen. Det nye flertallet i Stavanger vil ha inn flere familieboliger. Rambøll/DRMA

Kari Nessa Nordtun Ordfører i Stavanger (Ap)

Dag Mossige Gruppeleder, Stavanger Ap

Anders Fjelland Bentsen Nestleder, utvalg for samfunnsuvikling i Stavanger (Ap)

Vi har stor forståelse for at slikt endringer kan oppleves ulikt. I den senere tid har flere store utbyggingselskaper uttrykt sin skuffelse i avisene etter flertallsvedtak i ulike politiske organ. Gjennomgangsmelodien virker å være en forventning om at politikken i kommunen skulle stå helt fast, selv etter et valg med et historisk politisk skifte som resultat.

La oss bare slå fast umiddelbart: Det blir endringer i politikken som føres, også hva gjelder utbygginger og boligpolitikk.

Befolkningsutviklingen

Stavanger har de siste årene endret sin demografi i retning av færre barnefamilier. Vi opplever at store utbygninger på Klepp, på Bogafjell og i andre områder utenfor Stavanger tiltrekker seg barnefamilier i Stavanger.

Dette medfører igjen at må legge ned barnehageplasser og sliter med å fylle opp enkelte skoler. Befolkningsframskrivningene viser en stadig eldre befolkning, spesielt i Stavanger. Da må politiske tiltak til for å få til en mer balansert vekst i befolkningen i tråd med den infrastrukturen vi har bygget opp gjennom mange år – og skal bygge videre. Det betyr, blant annet, å legge til rette for flere familieboliger i større utbyggingsprosjekter, som på Madla/Revheim.

Arbeiderpartiet har gjennom mange år vært klare på at vi ønsker en endring i politikken. Vi ønsker en klarere og tydeligere satsning på barnefamilier. Det betyr gode barnehagetilbud, gode skoler, mer kvalitet på SFO, gode fritidstilbud, god framkommelighet, tilgang på arbeid og altså attraktive familieboliger – til en pris det er mulig å leve med.

Disse ambisjonene finner vi også hos våre samarbeidspartier i det nye politiske flertallet.

Justeringer og dialog

Så er det viktig å understreke at kommunen fortsatt er avhengig av en god dialog og godt samarbeid mellom politikerne og private utbyggere. Det kreves ikke dramatiske endringer for å gjøre Stavanger mer attraktiv, men det må gjøres justeringer, også i bolig- og utbyggingspolitikken.

Både kompetansen og investeringskapitalen ligger hos sistnevnte, mens ansvaret for de store politiske linjene og utviklingsmålene altså ligger hos politikerne.

Vi kommer derfor til å ta initiativ til dialog med næringen slik at de kan bli bedre kjent med vår politikk og våre ambisjoner for Stavanger i årene framover, og sammen diskutere hvordan vi sammen kan gjøre byen rustet for framtidig vekst – og sikre at Stavanger fortsatt blir en best mulig by å leve i – og bo i.

