No good, Lyse!

DEBATT: Les Rolf Schreiners tekst om det som skjedde etter at han hadde sagt opp som strømkunde i Lyse.

«Ring meg om et år, da har jeg erfaringsgrunnlag til å sammenligne prisene over tid», avsluttet Rolf Schreiner med etter at Lyse ringte ham opp etter at han forlot selskapet som strømkunde. NTB scanpix

Rolf Schreiner Stavanger

For noen tiår siden hadde vi følgende scenario: Du har boliglån i den lokale banken din, som tar 6 prosent rente. En dag forteller du banken at du har bestemt deg for å flytte lånet til en annen bank som tar kun 5 prosent rente. Da svarer banken din: «Nei, ikke gjør det – du kan få samme tilbud hos oss.»

Noen som kjenner seg igjen?

Et naturlig svar var å si til banken: «Hvis dere kan tilby kun 5 prosent rente på mitt boliglån, hvorfor har jeg ikke fått det tilbudet før? Hvorfor må jeg true med å skifte bank før jeg får en lavere boligrente som dere tydeligvis kan leve med? Har dere kanskje litt høye utlånsrenter og gebyrer per i dag – er det derfor dere har nye rekordoverskudd hvert kvartal?»

Nå er bankrentene lave og ganske jevne rundt omkring, men det har dukket opp et annet konkurranseområde – strømleveranse. Og historien gjentar seg.

Etter å ha kikket litt på priser fra de forskjellige strømleverandørene, endte jeg opp med å skifte fra Lyse til et annet selskap. Først fikk jeg SMS fra Lyse som påpekte at jeg hadde en god avtale med dem. (Neppe. Da hadde jeg ikke skiftet.) Videre sa Lyse at de ville gi meg et godt tilbud hvis jeg svarte innen 24 timer på mailen de hadde sendt meg at jeg angret og gikk tilbake til dem.

De hørte ingenting fra meg.

Da var det telefonselgerens tur. «Hei, det er fra Lyse. Jeg ser at vi har mistet deg som kunde. Hvilket selskap gikk du til?»

Jeg svarte at jeg nå godt kunne sagt: «Hva har du med det?» Men av ren høflighet sa jeg hvilket selskap det var, og at jeg skiftet for å spare penger.

Da sa Lyse-mannen: «Du har jo hatt et langt og godt kundeforhold til oss, så for å beholde deg som kunde ønsker vi nå å gi deg et ekstra bra tilbud.»

Og jeg svarte: «Helt uinteressant! Hvis jeg er en god kunde som dere ønsker å beholde, gi meg da heller en så god pris at jeg er komfortabel der jeg er – i stedet for å komme med lokkepriser etter at jeg har funnet et rimeligere selskap. Ring meg om et år, da har jeg erfaringsgrunnlag til å sammenligne prisene over tid.»

Useriøst, Lyse. No good!

