«De som bestemmer, parkerer billigst» skrev Stavanger Næringsforening, adressert til politikere og byråkrater i Rogaland Fylkeskommune. Nå veltes store avgifter over på lærere og elever ved de videregående skolene.

Merkes på familieøkonomien

30 kroner dagen ønsker politikerne at lærere og elever ved 14 videregående skoler i fylket skal betale for å parkere ved egen skole/arbeidsplass. Det høres kanskje ikke så mye ut, men for mange med vanlig lærerlønn, og særlig for de av oss som er eneforsørgere, skal jeg love at det vil merkes på familieøkonomien. For eierne av de rundt 50 firehjulingene, ATV-ene og mopedene som hver dag står oppstilt utenfor min daglige arbeidsplass ved Bryne vgs., vil det garantert også oppleves svært urimelig å måtte betale over 600 kroner i måneden for å parkere ved egen skole.

Sosiale hensyn bør snarest inn i klimadebatten

Skolen vår ligger riktignok like ved Bryne stasjon, men som den eneste fylkeskommunale skolen mellom Sandnes og Egersund, favner den et enormt omland der kollektivtilbudet ofte er svært tynt. Som lærer for disse elevene, og som tillitsvalgt for andre lærere, har jeg liten forståelse for at det er vi som skal ta regningen for Næringsforeningens angrep på fylkestoppenes parkeringsordning.

Symbolpolitikk

Ved min arbeidsplass ble ledelsen og de tillitsvalgte ganske nylig enige om en parkeringsavgift på 250 kr/måneden for lærere, som da dekker de kostnadene skolen har ved parkeringsordningen. Elevene parkerer sine kjøredoninger gratis. Prinsippet om at «forurenser betaler», er jo allerede i høyeste grad ivaretatt ved drivstoffavgifter og en omfattende bompengeordning, så denne nye parkeringsavgiften som nå skal pålegges oss på toppen av alt annet, fremstår som lite annet enn symbolpolitikk. Er det virkelig slik at Næringsforeningen og politikerne ikke unner oss vanlige arbeidsfolk en overkommelig parkeringsordning?

Om det er en ting opprøret med «De Gule Vestene» i Frankrike bør ha lært oss, så er det at klimakampen ikke kan bli et eliteprosjekt der samfunnstopper velter kostnadene ved omstilling over på vanlige folk. Jeg vil faktisk påstå at den økende tendensen til flate klimaavgifter og manglende sosiale hensyn i klimatiltakene, er i ferd med å bli det største hinderet mot større folkelig oppslutning om miljøbevegelsen, her i landet og i Europa ellers.

Generelt miljøengasjerte

Jeg kjenner både lærere og skoleelever som generelt miljøengasjerte mennesker, og jeg kan garantere at de av oss som kjører selv til og fra jobb/skole, gjør det fordi det er nødvendig for å få hverdagen til å gå opp. Er det rett at det er vi som nå skal presses av veiene ved stadig høyere avgifter, mens de pengesterke kan fortsette å kjøre?

Som geograf er jeg lidenskapelig opptatt av jordkloden vår, og jeg mener at vi lærere fyller et særdeles viktig samfunnsoppdrag ved å lære kommende generasjoner respekt for naturmiljøet. Selv underviser jeg blant annet i geofag, der klimaproblematikk er en sentral del av læreplanen, og jeg ser et stort miljøengasjement hos mange av elevene. Samtidig ser jeg allerede en gryende frustrasjon på en del av de yrkesfaglige studieretningene, der jeg også har elever, over at miljøtiltakene man opplever i hverdagen overveiende handler om å bruke pisk framfor gulrot. Hvorfor er for eksempel ikke kollektivtransporten gratis her i Rogaland, slik den nylig ble i Luxembourg, når det å øke kollektivandelen er et uttalt ønske fra alle politiske hold?

Varsel til de som bestemmer

Jeg må si jeg blir litt bekymret når jeg ser at sosial bakgrunn allerede gjenspeiles i skoleelevers holdninger til klimaspørsmål. Den folkelige motstanden vi har sett mot miljøavgifter den siste tiden, både i Frankrike og i «nok er nok»-aksjonen mot bompenger her i Rogaland, er slik jeg ser det et varsel til de som bestemmer, og til alle som kjemper for klimasaken, om at sosiale hensyn snarest bør inn i klimadebatten i langt større grad.