Frykt og fakta om gjenåpningen av barnehagene

DEBATT: Er frykten foreldre føler, og barnehageansatte for den del, virkelig ubegrunnet?

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Det hadde vært mer realt om barneombudet og Anne Lindboe kunne erkjent at det er mye man fortsatt ikke vet om viruset. Realt overfor småbarnsforeldre, men også overfor barnehageansatte som nå må utsette seg og sine for smitte, skriver Anne Marthe Harstad. Foto: Erik Johansen

Debattinnlegg

Anne Marthe Harstad Småbarnsmor

Barneombud Inga Bejer Engh ber på vg.no 14. april foreldre legge frykten til side når barnehagene åpner neste uke. Forhenværende barneombud Anne Lindboe, nå administrerende direktør i Private Barnehagers Landsforbund, uttalte noe lignende til Aftenbladet 15. april. Begge ber foreldre forholde seg til fakta, og Lindboe hevder at frykten «i stor grad er ubegrunnet» og «baserer seg på manglende kunnskap».

I en situasjon med et forholdsvis nytt virus og dermed tynt forskningsgrunnlag, er det overbærende å avfeie frykt som ubegrunnet. I intervjuet med Aftenbladet viser Lindboe til erfaringer fra Sverige samt råd fra helsemyndighetene. Er det utelukkende denne informasjonen som skal utgjøre de såkalte fakta småbarnsforeldre skal basere sin beslutning om hvorvidt de skal sende barna sine i barnehagen?

Barnehagene mottar retningslinjer så sent at de bare har et par arbeidsdager til forberedelser før barna kommer tilbake.

Sprikende forskning

Barneombudet ber foreldre holde hodet kaldt og heller lytte til faglige råd. Jeg lytter til faglige råd, men også til forskningen som er gjort på koronaviruset så langt. Da er fakta kort oppsummert at forskningen er sprikende, eksempelvis når det gjelder i hvor stor grad barn smitter andre. Det hadde vært mer realt om barneombudet og direktøren kunne erkjent at det er mye man fortsatt ikke vet om viruset. Realt overfor småbarnsforeldre, men også overfor barnehageansatte som nå må utsette seg og sine for smitte. Er frykten foreldre føler, og barnehageansatte for den del, virkelig ubegrunnet?

Foreldres vurderinger påvirkes også av rammene rundt gjenåpningen av barnehagene. Barnehagene mottar retningslinjer så sent at de bare har et par arbeidsdager til forberedelser før barna kommer tilbake. Man skal bruke de samme lokalene, og har nødvendigvis ikke tilgang til større lokaler eller flere ansatte. Man skal ivareta smittevernhensyn, som er travelt nok med ett lite barn, samtidig som man gir barna omsorg og oppmerksomhet. De ansatte må holde seg hjemme straks de kjenner symptomer på luftveisinfeksjon. Hvem skal ta deres plass i en tid hvor det er viktig å være så mange som mulig på jobb? Er det hensiktsmessig å bruke vikarer, som da vil komme i kontakt med mange forskjellige barn og voksne over tid? Her er der problemstillinger som berører barnas ve og vel, og som barneombudet burde være opptatt av å avklare. Flere foreldre ville nok kjent på mindre frykt om man kunne vise til grundige vurderinger og konkrete tiltak god tid i forkant av selve gjenåpningen.

Takk

Jeg vil rette en stor takk til barnehageansatte som tar imot barn i barnehagen neste uke. De har en krevende oppgave med tilrettelegging foran seg, samtidig som de skal ta vare på de kjæreste vi har. TAKK!