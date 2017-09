Arbeiderpartiet har tatt kraftig til orde for å få et legestudium til Stavanger, for blant annet å styrke fastlegeordningen og rekrutteringen til kommunehelsetjenesten. Men SUS, og regionen som helhet, står også ovenfor en annen rekrutteringsutfordring: Jordmødre.

For å ta denne spesialistutdanningen må sykepleiere i dag bryte opp og dra til Oslo, Trondheim, Tromsø, Bergen eller Tønsberg. Med røtter og sosialt nettverk i regionen kan terskelen for å flytte hjemmefra være for høy for mange. Så hvorfor ikke utdanne dem her i Stavanger, hvor kompetansen og ressursene allerede finnes?

Mangel på søkere

Kvinneklinikken ved SUS holder et svært høyt faglig nivå, og drives med eksepsjonelle resultater. Antall fødsler varier mellom tredje og fjerde høyest i landet. Det levnes et inntrykk av en høy yrkesstolthet og en utmerket samarbeidsånd på avdelingene. Allikevel står 15 prosent av hjemlene som jordmor ledig. Rekrutteringsproblemene bunner ikke i uønsket deltid, men rett og slett i mangel på søkere til utlyste stillinger.

For å sikre tilstrekkelig bemanning tyr sykehuset blant annet til innleie fra vikarbyrå, til en kostnad opp mot firedobbelte av egne jordmødre. Opplæring av utenlandske jordmødre er kostbart, og de fleste drar etter fullført praksis til jobber i hjemlandet. Sykehuset bruker betydelige administrative ressurser på kontinuerlig rekruttering. Til sammen utfordrer dagens situasjon selve bærekraften i systemet.

Et eget helsefakultet ved UiS, etablert i august, legger til rette for flere helsefaglige utdanninger, og det ventes en stor økning i antall helsestudenter.

Trenger dem her hjemme

Vi tror mange flere av våre flotte sykepleiere ville vurdert jordmorfaget om det bare var mulig å ta utdanningen her hjemme. Vi har stor forståelse for ikke minst den familiemessige utfordringen det er å bryte opp for videre studier i en annen landsdel. Noen velger trolig andre spesialistutdanninger som et resultat, mens flere som drar, gjerne slår røtter andre steder, og kommer ikke tilbake. Men vi trenger dem her hjemme.

Allerede i dag dekker UiS i stor grad den teoretiske kompetansen som en master i jordmorfag krever, mens SUS har praksisplassene. Et eget helsefakultet ved UiS, etablert i august, legger til rette for flere helsefaglige utdanninger, og det ventes en stor økning i antall helsestudenter. Vi vil trenger dem alle.

Ingenting er viktigere enn en god start på livet.

Universitetsfondet, SUS, UiS med flere lanserte nylig «HelseCampus Ullandhaug» som en regional kompetanseklynge eller samlingsted for helseaktiviteter. Målet er å gjøre Ullandhaug til landets fremste arena innen simuleringsbasert undervisning og trening, akuttmedisinsk- og forebyggende behandling, og helseteknologiske innovasjoner. For en region i omstilling er dette en gyllen mulighet, men det må backes opp av politikerne. Det er nå det må satses. Vi mener en egen jordmorutdanning ved UiS, og den kliniske, avsluttende delen av et legestudium, vil bidra til nettopp dette.

Økt konkurranse

Ingenting er viktigere enn en god start på livet. Med stadig kortere liggetid vil kommuner som Stavanger ha en stadig mer sentral rolle i barselomsorgen. Konkurransen om de verdifulle jordmødrene vil øke. I dag er halvparten av alle jordmødre over 50 år, og arbeidspresset i denne krevende, men uendelig viktige jobben, er stort. Til neste år vil jordmorstudiet, som Norges eldste formelle utdanning for kvinner, feire sitt 200-års jubileum. Vi ønsker å feire dette sammen, i 2018, ved endelig å åpne en egen jordmorutdanning ved vårt eget universitet.