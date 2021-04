Hva har skjedd med SAS?

DEBATT: Kjære SAS! Vi som har levd en stund, har alltid hatt en forkjærlighet for SAS. Smilende flyverter og god servering. SAS var vårt flyselskap! Danmark, Sverige og Norge eide flyselskapet sammen.

Vi følte at SAS var vårt.

Skepsisen var stor når bl.a. Norwegian kom på banen. Rykter om dårlige arbeidsforhold for de ansatte, og faktumet at de flagget ut gjorde at jeg hele tiden prøvde å unngå ikke bestille med SAS.

Men reisemål og tilgjengelighet på billetter, gjorde at etter hvert ble også andre flyselskaper brukt.

Men lysten til først å sjekke med SAS forsvant aldri.

Så kom korona. Alle reiser som var bestilt, måtte avbestilles. For å støtte flyselskapene valgte jeg ikke å få pengene tilbake, men tok imot tilbudet om vouchers. Når det gjaldt Norwegian, ble billettene omgjort til poeng.

Ingen ante at pandemien skulle vare så lenge. Jeg fulgte selvfølgelig myndighetenes råd om ikke å reise, og dermed gikk vouicherene mot utløp. Jeg hadde billetter med SAS, EasyJet og Norwegian.

Hva skjedde så? EasyJet utvidet voucheren uten at jeg kontaktet dem. Norwegian-billettene gikk til poeng som jeg kan bruke senere, hvis selskapet unngår konkurs. SAS har ikke gitt lyd fra seg. Derimot fikk jeg beskjed fra SAS om at 3000 poeng utløper i april. Ingenting om voucheren! Har forsøkt flere ganger å komme i kontakt med SAS på chat, men har aldri fått kontakt.

Hva har skjedd med SAS?