Spilte promille noen rolle i fregatt-ulykken?

UNDERSØKELSER: I alle omtaler om undersøkelsene av ulykken med fregatten KNM Helge Ingstad savner vi opplysninger om mulig bruk av rusmidler i forkant av ulykken.

Innsenderne ønsker å få vite om det er undersøkt om noen av de involverte i og rundt ulykken med fregatten KNM «Helge Ingstad» brukte rusmidler i forkant av hendelsen. Foto: Marit Hommedal

Olav T. Laake Sorenskriver emeritus

Emil Aall Dahle Professor emeritus

Vi er sikre på at forsvarsministeren vil til bunns i saken om hvorfor ulykken med fregatten «Helge Ingstad» skjedde, både for å sikre statens økonomiske interesser, og for å gjenopprette tillit til Sjøforsvaret.

Da mener vi det også er viktig å kartlegge mulig bruk av rusmidler. Dette er dekket i Sjølovens paragrafer 143–145.

Et viktig tema før

Det er pliktmessig avhold før seilasen starter, og forbud mot å føre et fartøy når promillen er på 0,2 eller over. Føreren må ikke innta rusmidler de første 6 timer etter en ulykke når man må forstå at det kan bli politietterforskning på grunn av utøvelsen av tjenesten. Det må ha vært tilfellet i denne saken.

Årsaken til at vi tar dette opp, er at rusmidler alltid var et selvfølgelig tema i sjøforklaringer tidligere. Sjøforklaringer er nå forlatt, og oppklaring foretas i dag av Statens havarikommisjon for transport (SHT). Det er mulig at SHT vegrer seg for å ta opp mulig rusbruk, fordi dette kan gi indikasjoner på strafferettslige forhold. SHT skal som kjent ikke berøre slike forhold.

Politietterforskning ble raskt satt i gang, men er ikke endelig avsluttet. Vi er underhånden kjent med at det ble tatt blodprøve av losen på tankskipet, men så vidt vi vet ikke av de andre involverte, ansvarlige på fregatten og personalet på trafikksentralen på Fedje.

Vi vil vite resultatet

Bruk av rusmidler er alltid et tema ved trafikkulykker. Politiet sørger for at det tas blodprøver nokså umiddelbart. Resultatet kommer i ofte i avisen kort tid etter en ulykke, enten nå prøven er positiv eller negativ. Er den positiv, mister som regel føreren sertifikatet for en kortere eller lengre tid, og kan bli straffet. Men i fregattsaken står avklaringen av eventuelt rusbruk tilsynelatende i stampe. Vårt spørsmål er derfor; Ble det foretatt kontroller av mulig rusbruk hos alle de involverte parter? Og hva var i så fall resultatet?

