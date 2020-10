Ordføreren i Sauda tar feil

STATSBUDSJETTET: I et leserinnlegg nylig kommer Senterparti- ordfører i Sauda, Asbjørn Birkeland, med flere feilaktige påstander. La meg først slå fast: Venstre vil ha levende lokalsamfunn i hele landet.

Venstre har lenge kjempet Sauda og Ryfylkes sak når det gjelder hurtigbåt-tilbudet, skriver Kjartan Alexander Lunde. Foto: Carina Johansen

Kjartan Alexander Lunde Leder i Rogaland Venstre

Venstre ønsker å opprettholde og styrke mulighetene for å leve gode liv, uansett hvor i Norge en bor. Den blågrønne regjeringen har prioritert kommunene gjennom flere år. Kommunesektoren har blitt styrket med rundt 35 milliarder kroner siden 2013. I tillegg har kommunesektoren fått 17,4 milliarder kroner i ekstra overføringer som følge av koronakrisen. I september la regjeringen frem en ny tiltakspakke med forslag om ytterligere 2,5 milliarder kroner til kommunesektoren.

Regjeringen har dermed gjort det mulig for kommunene å satse på gode barnehager, kunnskap i skolen og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Det var dessverre en enstemmig Kommunal- og forvaltningskomité på Stortinget som 11. juni i år ikke ville gjøre endringer i båtkriteriene som kutter tilskuddet til Rogaland sine hurtigbåter. I saken der dette ble avgjort var det Sauda-ordføreren sin partifelle Heidi Grini (Sp) som var saksordfører.

Venstre er dessverre ikke representert i denne komiteen og fikk ikke deltatt i innstillingen her, men Rogaland Venstre har i flere år arbeidet for å få gjort om på båtnøkkelen. Sauda-ordføreren burde ta kontakt med sine egne partifeller på Stortinget istedenfor å kritisere regjeringen.

Ordføreren kommer også med direkte feilopplysninger om inntektene til fylkeskommunen. Han skriver: «Inntektene til Rogaland fylkeskommune har blitt redusert fleire gonger.» Fylkesbudsjettet for 2014 var basert på den rød-grønne regjeringen sitt siste framlagte statsbudsjett. Rogaland har 1 milliard kroner mer i inntekter i 2020 enn i 2014. Vi har også hatt en realvekst i inntektene på 300 millioner kroner.

Så det har altså blitt et økt handlingsrom for fylkespolitikerne i Rogaland, og absolutt ikke noe kutt slik som Senterpartiet prøver å skape et bilde av. Venstre ønsker å rive ned det kunstige skillet mellom by og distrikt som Sp prøver å blåse opp. Derfor har vi en politikk for hele landet som er på lag med framtida. I mitt hjerte er det ingen tvil om at det beste for Norge, også etter neste valg, er å ha en fortsatt blågrønn regjering.

