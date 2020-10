Unge Høyre i Stavanger vil holde landbruket unna EU

LANDBRUK: Nå som vi i Norge virkelig har fått føle på koronapandemien har vi sett hvor viktig det er å være selvforsynt. I stedet for å bli medlemmer av EU og risikere det norske landbruket, vil Stavanger Unge Høyre gjøre det mer konkurransedyktig.

Stavanger Unge Høyre mener altså at EØS-avtalen er den beste vi kan få, og at denne skal videreføres. Vi mener at å effektivisere vårt eget landbruk er en mye bedre idé enn å overlevere det til EU. Foto: Anders Minge

Debattinnlegg

Nora Skilbrei Leder i Stavanger Unge Høyre

I Norge har vi EØS-avtalen. Dette er den mest lukrative avtalen man kan tenke seg å ha med EU. Vi har tilgang til det indre markedet, og nyter godt av alle fordelene EU kan by på. På toppen av det hele har vi en vetorett. Vi har muligheten til å si nei til direktiver fra EU.

Vi blir utkonkurrert

Dette er det flere som vil utfordre. Unge Høyre på nasjonalt nivå vil bli fullverdige medlemmer av EU. Det vil blant annet si at Unge Høyre vil gi fra Norge sine rettigheter til å styre sitt eget landbruk. På unge Høyres landsmøte 3.–4. oktober snakket nestleder i Stavanger Unge Høyre, Mille-Sofie Kvannli, om hvilke konsekvenser dette kan ha for det norske landbruket. Hun fortalte om hvordan spansk kjøtt og ost er mye billigere enn norsk kjøtt og meieriprodukter, og at den norske bonden dermed vil bli utkonkurrert.

Stavanger Unge Høyre vedtok to revolusjonerende resolusjoner for det norske landbruket i 2019. Vi vil forske mer på genmodifiserte organismer (GMO), slik at disse kan brukes i det norske landbruket og gjøre det mer effektivt og konkurransedyktig. Bruk av genmodifiserte planter kan blant annet bidra til å redusere bruken av sprøytemidler, og gjøre planter immune mot ulike sykdommer.

Slå sammen små gårder

I tillegg til dette vil Stavanger Unge Høyre at små ineffektive gårder som ligger nær andre små og ineffektive gårder, skal oppfordres slå seg sammen til én større gård. I tillegg vil Stavanger Unge Høyre kutte subsidiene til de små gårdene, slik at det blir mer fristende for mindre gårder å slå seg sammen til større gårder. Stavanger Unge Høyre mener altså at EØS-avtalen er den beste vi kan få, og at denne skal videreføres. Vi mener at å effektivisere vårt eget landbruk er en mye bedre idé enn å overlevere det til EU.

