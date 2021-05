Får støtte fra LO

Kian Reme Kielland-nettverket

Anders Helliksen Kielland-nettverket

DEBATT: Vi vil berømme Aftenbladet for et stort og omfattende arbeid med Kielland-katastrofen og vår kamp for en ny granskning av Kielland-ulykken. For etterlatte og overlevende har journalistene gjort en imponerende innsats med å belyse mange sider ved denne katastrofen, som rammet oss alle for mer enn førti år siden.

I Aftenbladet/E24 den 8. mai skriver Aftenbladet om LO og Kielland: «Mens Industri Energi og Fellesforbundet ikke støtter Kielland-arbeidernes og -etterlattes krav om ny granskning av Kielland-ulykken, løfter EL og IT-forbundet fram viktigheten av ny granskning». Det gis med dette et inntrykk av at LO ikke støtter oss. Dette stemmer ikke, slik vi opplever det. Bildet må nyanseres.

LO ved Fellesforbundet og oljearbeiderforbundet Industri Energi har støttet oss på flere måter. De har tatt til orde for at den dårlige behandlingen av etterlatte og overlevende bør føre til at Stortinget vedtar kompensasjon, og har oppfordret til at Stortinget må lytte til Kielland-nettverket. LO har støttet opp om at saken ble oversendt til Riksrevisjonen. LO har ved flere anledninger bevilget midler til Kielland-nettverkets arbeid. Og de har meddelt Stortinget at LO «ikke motsetter seg ny granskning».

Her skulle vi ønsket at et samlet LO fulgte EL og IT-forbundet, som klart og tydelig støtter ny granskning. Den samme klare holdningen er uttrykt fra SAFE, NITO, Tekna og Lederne. Dette betyr at en samlet norsk fagbevegelse, i og utenfor LO, støtter de etterlatte og overlevende. Ingen motsetter seg ny granskning. Selv om vi gjerne skulle sett at de to LO-forbundene uttrykte full støtte til ny granskning, må det ikke skapes et inntrykk av manglende støtte fra LO. Som IEs forbundsleder Frode Alfheim uttrykker det i artikkelen: «Vi står sammen i jobben med å rette opp for alle berørte og etterlatte.»

