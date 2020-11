Sagens påstander om Assange er uhyrlige

YTRINGSFRIHET: 16. november publiserte Aftenbladet nok et Assange-inserat signert advokat Morten Sagen. Som det forrige fremstår det som et potpurri av feilaktige og udokumenterte påstander.

Ifølge advokat Morten Sagen vil Assange få en rettferdig dom dersom han blir utlevert til USA. Men vet han egentlig hva Assange har i vente? Foto: Frank Augstein / AP

Gisle Selnes professor i litteraturvitenskap, UiB

Særlig interessant ville det vært å få belagt den grovt injurierende påstanden om at «Assange anga irakiske og afghanske journalister», menneskerettighetsaktivister og varslere, «som med fare for eget liv har bidratt i kampen mot terrorisme». Ikke siden rettssaken mot Manning i 2013, der disse anklagene ble frafalt, har USAs advokater snakket om slike uhyrligheter. Og under de nylig avsluttede rettshøringene i London ble det gitt en rekke eksempler på Assange omhyggelige redigering for å unngå at menneskeliv ble satt i fare. Men Sagen synes altså det er uproblematisk å anvende omvendt uskyldspresumpsjon siden det er Assange det handler om?

Det henger ikke på greip

Det er i det hele tatt en underlig advokatpraksis Morten Sagen bedriver – i alle fall når han opptrer som polemiker i Aftenbladets spalter.

«I april 2010 publiserte han på prisverdig vis opplysninger om amerikanske krigsforbrytelser i Irak. Dette var god og lovlig journalistikk», skriver Sagen: «Han er ikke straffeforfulgt for dette». Jo, det er nettopp det han er. 17 av de 18 tiltalepunktene inneholder følgende passus: «Between […] November 2009 and […] May 2010 […] ASSANGE […] obtained and aided […] procured and willfully caused Manning to obtain documents […] connected with the national defense […] with reason to believe that the information was to be used to the injury of the [US].» Hvordan i all verden får Sagen det da til å henge på greip at Assange ikke er straffeforfulgt for å ha innhentet og offentliggjort dette materialet?

«Tiltalen nå kan hovedsakelig deles i to», skriver Sagen videre: «medvirkning til datainnbrudd og informasjonstyveri, samt publisering av sensitive personopplysninger, hvis spredning kan sette noens liv og frihet i fare (angiveri)». Dette er en selsom todeling: Sagens første punkt angår kun ett av tiltalepunktene, med en strafferamme på fem år: Assange skal ha forsøkt å hjelpe Manning å knekke et passord slik at hun kunne logge seg på en server uten å etterlate seg digitale spor. Det kalles kildebeskyttelse og er en helt legitim journalistisk praksis. De øvrige punktene i tiltalen går ut på at Assange har oppfordret og overtalt (etc.) Manning til å sende henne graderte dokumenter; disse har en strafferamme på 170 år. Det er dette Sagen kaller «god og lovlig journalistikk» – og feilaktig hevder ikke er omfattet av tiltalen.

Ifølge Sagen skriver jeg «uriktig at Assange stilte til avhør» i forbindelse med den svenske overgrepssaken. Sagen benekter med andre ord sakens uomtvistede fakta, nemlig at Assange stilte til avhør ved to ulike anledninger: første gang før han (helt lovlig) forlot Sverige i 2010; andre gang i den ecuadorianske London-ambassaden i 2016. Jeg vet ikke om noen andre enn Sagen som påstår at disse avhørene ikke har funnet sted.

Sagen er på sidelinjen

«Derimot sa [Assange] seg villig på vilkår han selv skulle sette, å la seg avhøre fra ambassadeasylet i London», heter det videre: «Ingen rettsstat ville akseptert at siktede styrer etterforskningen.» Sagen har altså ennå ikke fått med seg at Assange aldri ble siktet i denne saken? FN-rapportør Nils Melzer skrev i sitt brev til svenske myndigheter at de plikter å sørge for at Assange kan føle seg trygg på at de juridiske instansene er uavhengige og upartiske. «I motsatt fall er det i hans rett å søke internasjonal beskyttelse», skriver han videre, og viser ikke bare til artikkel 7 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter og artikkel tre i FN-konvensjonen mot tortur, men også til to tidligere saker der svenske myndigheter har utlevert personer til CIA-varetekt og påfølgende tortur.

«Hvorvidt Assange er skyldig etter tiltalen blir et spørsmål for domstolen i en rettsstat som USA […]. Holder ikke bevisene[,] er han uskyldig etter tiltalen.» Har Sagen undersøkt hva det er som venter Assange dersom han blir utlevert til USA? Her er kortversjonen: Assange vil bli fremstilt for en lukket spesialdomstol i East Virginia. Der jobber 85 prosent av beboerne for sikkerhetstjenestene: Det store flertallet av jurymedlemmene vil ha den «riktige» bakgrunnen. Bevismaterialet er unntatt offentlighet. Ingen har noen gang blitt frikjent i slike saker.

En underlig advokatpraksis

I sitt forrige innlegg hevdet Sagen at Assange «samarbeider aktivt med og støtter Putins Russland om inngripen i frie valg» i 2016. Nå er det hele kokt ned til at det «er bevist at Assange fikk info om Demokratene fra GRU-hackeren Guccifer». Sin vane tro unnlater Sagen å belegge disse påstandene. Mye tyder riktignok på at russiske «agenter» har brutt seg inn i DMCs servere, og det kan ikke utelukkes at WikiLeaks’ 2016-lekkasjer stammer fra disse. Men det finnes ingen beviser for dette, og andre scenarioer er like plausible. Fremdeles er det dommen fra New Yorks sørlige rettsdistrikt som gir den grundigste vurderingen av denne saken, og den slår ettertrykkelig fast at beskyldningene mot Assange er grunnløse. Dommen er da også rettskraftig. Det er i det hele tatt en underlig advokatpraksis Morten Sagen bedriver – i alle fall når han opptrer som polemiker i Aftenbladets spalter.