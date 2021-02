Dårlig luft i Bergelandstunnelen

DEBATT: Da Bergelandstunnelen åpnet igjen etter å ha vært stengt i mange måneder, håpet vi at den omfattende oppgraderingen skulle føre til bedre luftkvalitet enn tunnelen har hatt gjennom årene. Det har ikke skjedd.

«Når vi kjører gjennom tunnelen, kan vi se at viftene ikke roterer», skriver Ingrid Milde. Foto: Pål Christensen

Ingrid Milde Stavanger

Alle gangene vi har kjørt gjennom tunnelen etter gjenåpningen, har luften vært helt forferdelig, og det er svært dårlig sikt – som om å kjøre i tett tåke. Det kan ikke skyldes det kalde været vi har nå, det har vært dårlig helt fra åpningen.

Hva har skjedd? «Bergelandstunnelen blir stengt til jul», var overskriften på pressemeldingen fra Rogaland fylkeskommune, som ble publisert 06.08.2020.

«Bergelandstunnelen i Stavanger sentrum stenger klokka 19.00 mandag 10. august. Når oppgraderingen av tunnelen er ferdig, får trafikantene en mye mer trafikksikker, lysere og tørrere tunnel. Sist, men ikke minst, lufta i Bergelandstunnelen blir mye renere og bedre. Men først må den gjennom en omfattende oppgradering. Dette er litt av det som blir gjort:

Alle tunnelviftene blir skiftet. De nye blir større og med mer effekt, og derfor må entreprenøren utvide tunneltaket.

Kabelbruene, altså de som tunnellysene henger i, blir byttet.

Nye tunnellys.

Nye nødlys/evakueringslys, hver 25. meter.

Nye nødtelefoner.

Kameraovervåkning og et detekteringssystem som fanger opp hendelser i tunnelen blir installert.

De nye viftene er større og har mer effekt.»

Når vi kjører gjennom tunnelen, kan vi se at viftene ikke roterer. Vi ser tydelig at propellbladene står helt i ro. Når det er så tydelig at det ikke fungerer som planlagt, burde kanskje tunnelen stenges til problemet er løst?