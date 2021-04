Skammen for smittespredning bæres av de innreisende

DEBATT: «Vært i utlandet? Nå kan du få besøk av en politipensjonist», skriver Aftenbladet i en artikkel 23. april. Det må være lov til å spørre om hva som er i ferd med å skje med tillitt, vennlighet og demokrati i den nasjonale dugnaden mot covid-19 i Norge.

«Helsedirektoratet opplyste nylig at én prosent av dem som krysser grensen til Norge, er smittet», skriver Elisabeth Kastellet. Her fra Gardemoen. Foto: Gorm Kallestad

Politipensjonistene skal med hjemmel i covid-19-forskriften passe på at folk som har reist inn i Norge overholder karanteneplikten. Jeg har ikke noe imot politipensjonistene, men symbolikken og politikken bak tiltaket.

Politipensjonistene skal fortelle om hensikten med karantenen og hvordan den skal etterleves. Det merkelige er at de bare skal besøke dem som sitter i karantene etter utenlandsreise (ikke smittekarantene). Politipensjonistene har tilgang til innreiseregister med navnet til de som skal få besøk. Dette skjer i den demokratiske rettsstaten Norge.

Grensene er i praksis stengt for mennesker med familie og kjærester i utlandet.

I Stavanger-området overføres smitte stort sett ved nærkontakter. Mange sitter i karantene etter nærkontakt med smittede. Likevel spres smitten videre. Politipensjonistene kommer ikke på besøk hit.

Diskriminering

Covid-19 er «importert» til alle land i verden utenom Kina. Donald Trumps nasjonalistiske uttalelser om «The China virus», førte til diskriminering av mennesker med asiatisk utseende verden over. Skammen for smitte ble båret av dem. Dette er ikke et eksempel til etterfølgelse.

Helsedirektoratet opplyste nylig at én prosent av dem som krysser grensen til Norge, er smittet. «Hele én prosent»! Likevel framholdes «importsmitte» som en hovedårsak til smittespredning i Norge. Ingen andre land i Europa bruker ordet på denne måten. I Norge skal skammen for smittespredning bæres av de innreisende.

Heldigvis har Norge kontakter i utlandet som gjør at vi kan importere vaksiner mot covid-19. Grensene er åpne og vaksinene ønskes varmt velkommen. Derimot er grensene i praksis stengt for mennesker med familie og kjærester i utlandet. Utlendinger bosatt i Norge avvises ved grensen, tross at de har bolig, arbeid eller skoleplass her.

Heldigvis har vi gode intensjoner om å ta vare på hverandre i den nasjonale dugnaden som pågår i landet.

Norge kan gjøre det samme

Alle land i EU har satt verdien av mellommenneskelig kontakt høyt gjennom pandemien. I Finland, som har like lite smitte som Norge, får for eksempel familier og kjærester fra utlandet innreise kombinert med testing og frivillig karantene i eget hjem. Dette kan Norge få til. Arbeidspendlere fra Sverige fikk etter en periode med stengte grenser i vinter igjen tilgang til å jobbe. Smitten i Norge økte ikke etter dette.

Jeg håper at journalister og opposisjonen begynner å stille kritiske spørsmål til myndighetene i denne merkelige tiden. Jeg håper også at myndighetene igjen vil vise oss tillit og at vennlighet mellom mennesker overlever pandemien.