Nei til akademisk Super League

DEBATT: De som sitter på toppen i utdanningshierarkiet, har hatt ligaen sin i fred over lang tid og kjemper nå sterkt imot at noen skal rykke opp i det gode selskap.

– Fagmiljøet som enkelte er redd skal stykkes opp og flytte til Stavanger, er allerede på plass i byen og har gjennom 20 år utdannet leger for UiB ved Stavanger Universitetssjukehus, skriver Atle Simonsen. Foto: Jan Inge Haga

Debattinnlegg

Atle Simonsen Tidl. statssekretær i Kunnskapsdepartementet og daglig leder, Universitetsfondet for Rogaland

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Forslaget om en rikmannsliga i fotballen ser ut til å få et kort liv. De virkelige eierne av fotballen, fansen, ga tydelig beskjed om at de ikke ønsket en fotball uten konkurranse, muligheten for opprykk, frykt for nedrykk og muligheten for at for eksempel en askeladd fra det lille landet i nord kunne ryste en stormakt i Europa. Det er store forskjeller på det som skjer i fotball-Europa og diskusjonene på Stortinget om hvem som skal få utdanne leger, advokater og psykologer. Men diskusjonen handler i stor grad om det samme.

Akademisk, lukket superliga

De fire gamle og rikere universitetene i Tromsø, Bergen, Oslo og Trondheim er del av høyere utdannings Super League (gradsforskriften), denne forskriften gir disse studiestedene monopol på visse utdanninger. Ingen kan rykke ned, ingen kan rykke opp. En akademisk, lukket superliga.

Nå har regjeringen foreslått å erstatte monopolet med et opprykksystem hvor kvalitetssikrerorganet i høyere utdanning, NOKUT, tillater andre universiteter å utdanne advokater og psykologer hvis de tilfredsstiller strenge faglige krav til kvalitet. Regjeringen vurderer også å gjøre det samme på medisin, men skal ha en mer grundig prosess.

Her i landets tredje største byregion gjøres det en jobb for å kunne rykke opp. Det bygges et nytt moderne sykehus på campus, og UiS har over tid gjort grundig forarbeid både i form av å utvikle et fagfellevurdert studieprogram og samlet inn nær 100 millioner kroner fra lokale aktører for å dekke oppstartskostnader med en ny medisinutdanning.

Les også UiS-trusselen mot Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø

Les også En torpedo fra Bergen, bråk i Arbeiderpartiet og maktkamp om leger i Stavanger: Det store spillet om medisin

De som sitter på toppen i utdanningshierarkiet, medlemmene i høyere utdannings Super League, har hatt ligaen sin i fred over lang tid og kjemper nå sterkt imot at noen skal rykke opp i det gode selskap. De skyr tydeligvis ingen midler. Avisa Nordlys kaller det sågar for et angrep på Nord-Norge, intet mindre. UiT-rektor Anne Husebekk følger opp med å kalle det et «dyrt og skadelig eksperiment», smak på den.

Slike «eksperimenter» har jo vært forsøkt tidligere, med legeutdanning i nettopp Tromsø og senere Trondheim. Forskere ved sistnevnte fikk nobelprisen i medisin i 2014. Et vellykket eksperiment, kanskje?

Allerede på plass

Fagmiljøet som enkelte er redd skal stykkes opp og flytte til Stavanger er allerede på plass i byen og har gjennom 20 år utdannet leger for UiB ved Stavanger Universitetssjukehus.

Medisinstudentene skal hentes fra utlandet og eksterne pengebidrag for å sikre at det ikke skal koste samfunnet noe mer å starte i Stavanger, fremfor å øke kapasitet andre steder, er på plass. UiS-modellen er faktisk rimeligere, da den legger opp til at man skal hente norske studenter hjem fra utlandet ved at de tar de tre siste årene ved UiS.

Super League-klubben glemmer også sakens viktigste premiss; vi utdanner bare halvparten av våre egne leger i Norge, resten i utlandet. Ekspertene mener vi bør øke kapasiteten med 440 plasser, hvorav vi ønsker at 70 plasser skal være i Stavanger.

Mye vil ha mer

Når man vet at ingen studenter, forskere eller penger skal flyttes fra andre universitet til UiS, står man igjen med at dette egentlig handler om at mye vil ha mer, og at det Super League-universitetene egentlig sier er: «Skal det komme flere studieplasser i medisin til Norge, skal vi ta alt selv».

Det er også noe merkelig at de som mener at det er fullstendig perfekt at fire universitet deler på dagens 600 medisinstudenter, også mener at det er «skadelig» dersom fem universitet skal dele på 1000 medisinstudenter. Da sier de samtidig at det er uforsvarlig små miljø i dag. Så, hvem skal ut?

Fagfellevurderingen av studiet ved UiS mener at studiet vil bidra til å løfte kvaliteten på medisinutdanningen i hele Norge. En kamp for å få dette til er ikke et angrep på verken Nord-Norge eller andre landsdeler, men et angrep på ideene bak Super League.