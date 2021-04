Hurtigbåten er ei hovudpulsåre i Ryfylke

DEBATT: Påminning til politikarane: Båten er ei hovudpulsåre for å gjera bygdene og øyane til ein attraktiv stad å bu.

«Kollektivtrafikk er klimapolitikk og eit viktig distriktspolitisk verkemiddel. Men dei fleste partia er vage i sine nye partiprogram», skriv Ivar Andersen. Foto: Jan Inge Haga

Ivar Andersen Nedstrand

Ryfylke har flott natur og turterreng, og vil snu flyttestraumen og stabilisera

folketalet. Dei kan tilby tomt, barnehageplass «og det gode liv» på dagen.

Målgruppa er dei unge i etableringsfasen. Motivasjon for å bygga eit liv på bygda

aukar om dei kan få jobb og eit sosialt liv i nærmiljøet. Mellom ønskjer, krav og draumar – ligg båten. Eller mangel på båt. Kollektivtilbodet er viktig for attraktiviteten. For mange er det tunga på vektskåla i valet av stad å bu. Det må høgare på partias valprogram.

Med båten kan ein pendla til skule, universitet eller vidare utdanning og arbeidsstad.

Mange vel pendlarlivet

Jo da, nokre er bønder og har «kontor» på tunet, nokre er lærarar på barneskulen eller butikksjef på Jokeren fire kilometer borte, nokre eldsjeler startar Airbnb i den gamle gjestegarden. Men for mange er det pendlarlivet ein vel ved å busetta seg i distriktet. Arbeidsstaden ligg ikkje i gangavstand. Men må reisa til jobb vere synonymt med eit liv i bil på ein dårleg og rasfarleg veg?

Ei undersøking frå Distriktssenteret syner kor viktig kollektivtilbodet er. Dei har

studert motivasjon og kvifor ungdom vil bu i ein distriktskommune. Veks ein opp i grisgrendte strok, kan båten væra skilnaden. Den gjer det mogleg å ta deltidsjobb, vera med vener og sleppa å bry dei vaksne med køyring.

Fastlåst utan båt

Med båten kan ein pendla til skule, universitet eller vidare utdanning og arbeidsstad. Ein kjem seg til tog, buss, fly og resten av verda. Med båt kan ein gå på restaurant, treffa vener, og komma seg heim etter ein kveld på byen. Utan båten er ein fastlåst. Utan båten kan bygdelivet vera sosialt vanskeleg og ekskluderande. Altså ikkje ein stad ein flytter attende til med positive assosiasjonar og eigen familie.

Kollektivtilbodet i Ryfylke er svært viktig mot sentralisering. Har du hatt ein bra oppvekst, der du følte at du hadde ei ungdomstid og kunne leva det livet du ville – då aukar motivasjonen for at du ser heimbygda som ein stad for etablering av familie.

Kollektivtrafikk er klimapolitikk og eit viktig distriktspolitisk verkemiddel. Men dei fleste partia er vage i sine nye partiprogram. Korkje KrF eller Rødt nemner distrikta når det er snakk om kollektivtrafikk. Hos dei handlar det om byane.

Høgre løftar fram at kollektivtrafikken i storbyane skal finansierast 50/50 av stat og fylke, men nemner heller ikkje distrikta sine behov.

«Bypartiet» MDG meiner miljøvenleg transport skal væra noko ein kan nytta også

utanfor byane. Dei vil redusera kollektivprisane med 20 prosent i heile Norge – men det hjelper lite der det ikkje går korkje båt eller buss …

Venstre vil at du skal kunna busetta deg der du vil og meiner distrikta treng eit like grønt tilbod som byane. Altså buss, båt og ferje. Dei vil bygga ut tilbodet – «der det er passasjergrunnlag».

Større behov

Og så til hovudpunktet: Båtrute etter båtrute i Ryfylke er lagt ned som «ulønnsame». Om marknadskreftene skal styra, vil ein bygdeungdom nokon gong sitta om bord i ein båt på ny? Det må politiske finansieringsordningar til – med andre ord politisk vilje.

Og bak viljen må det finnast evne til å sjå at kollektivtrafikkbehovet er tvert om større på bygda enn i byen – avstandane er større, alternativa er langt færre.

«Det er heilt naudsynt med eit godt kollektivtilbod, særleg i dei større byane», skriv Frp. Dei snur problemstillinga på hovudet – og talar for at marknaden må styra prisnivået på kollektivtrafikken. Det er ein sentraliserande grunntanke, som bare vil gje færre båt- (og buss-) -avgangar i grisgrendte strok.

Ikkje overraskande vil Sp ha «eit godt utbygd kollektivnett i heile landet». De nemner finansieringsordninga KID (kollektivtrafikk i distrikta) som gjer at

fylkeskommunane kan ha bestilling av kollektivtilbod i grisgrendte strok.

SV er på same spor i sitt program, med ønskje om å «satse på godt og regelmessig buss-, ferje- og båttilbod i distrikta kombinert med bestillingsmulighet der det ikke er hensiktsmessig med faste ruter».

Også Ap seier at kollektivtransport ikkje berre skal væra et byfenomen. «Det er

viktig at det også i distrikta utvikles effektive løsninger for de som ikke har bil».

Men det me treng er båt- og bussruter.