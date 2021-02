Nytt Rogaland teater – utvikling gjennom bruk

DEBATT: Nye Rogaland teater må bygges i harmoni med de historiske omgivelsene.

«Nå skal vi knytte sammen teateret, museet, gamle Stavanger sykehus og Arkeologisk museum. På Stortinget har vårt parti foreslått og fått et bredt flertall bak prosjektets fremdrift», skriver Cille Ihle og Aleksander Stokkebø. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

Cille Ihle Kommunestyremedlem i Stavanger (H)

Aleksander Stokkebø Stortingsrepresentant og kommunestyremedlem, Stavanger Høyre

Publisert: Publisert: Nå nettopp

10 år ligger bak oss med Sceneskifte og Akropolisvisjonen. Et bevis på at ting tar tid. Den tiden skal munne ut i et prosjekt som kan gi Stavanger et kunst- og kulturhistorisk høysete. Bokstavelig talt, på høyden Eckhoff i sin tid (1883-1897) fikk utfolde seg på.

Området er noe av det flotteste Stavanger kan by på, dette skal vi verne om for fremtiden.

Venter i spenning

Flere forslag er presentert, og vi venter i spenning på hva resultatet skal bli. Noe av det viktigste må være å ta med oss mest mulig av det gamle og historiske. Vi to forfattere mener at det viktigste vi kan gjøre her er å ta vare på det originale, det som en gang ble bygget. Nøye gjennomtenkt. For tiden da, nå og for fremtiden.

Bygninger og trær må bevares, og museets mektige fasade på toppen av Akropolis, må kunne synes for omgivelsene. Det ble i sin tid sagt at ingenting kunne gro på Skjævelandsstykket. De ordene gjorde hagearkitekt Poul Holst Poulsson til skamme med ordene: «finner du bare de rette tresortene så vil de nok trives og vokse i den jord som finnes». Poulsson fikk oppgaven med å etablere parkanlegget her, som han gjorde i et betydelig antall andre parker og hager. Både trær og bygg lever videre nå 150 år senere.

Historien i Stavanger henger sammen, historien skal vi verne om. Historie skaper identitet, det får oss til å vite hvor vi hører til. Tilhørighet blir et identitetsskapende element som igjen fører til attraktivitet.

Historisk og moderne

Nå skal vi knytte sammen teateret, museet, gamle Stavanger sykehus og Arkeologisk museum. På Stortinget har vårt parti foreslått og fått et bredt flertall bak prosjektets fremdrift. Vi ønsker et historisk og moderne område som kan fortsette å være byens samlingssted for kultur, historie, identitet og folkehelse. Det får vi best til ved å ta vare på Stavangers historiske bygg!