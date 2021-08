Cruise: Ap setter fellesskapet først

DEBATT: Arbeiderpartiet har bedt om å få uttale seg i de redaksjonelle sakene Aftenbladet har skrevet om cruise. Vi er i stedet blitt oppfordret til å sende inn et leserinnlegg.

«Stavanger Arbeiderparti står fjellstøtt på løftene til folk om å redusere cruisetrykket i byen vår», skriver Dag Mossige. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

Dag Mossige Gruppeleder, Stavanger Arbeiderparti

Vi ønsker her å kommentere det som har blitt en unyansert, ubalansert, og unødig polariserende debatt. Stavanger Arbeiderparti står fjellstøtt på løftene til folk om å redusere cruisetrykket i byen vår. Vågen og sentrum tilhører alle – ikke en enkelt næring eller aktør.

Ønsker ingen næringn til livs

Vi er stolt av det som har blitt bygget opp og ønsker ingen næring til livs, men cruiseindustrien kan heller ikke vokse inn i himmelen: Vi har satt et tak som tar utgangspunkt i toppårene, fordi det er det totale cruisetrykket vi ønsker å gjøre noe med. Det er også nedfelt i Stavangerplattformen.

Folk er leie av evinnelig snakk, men null handling. Å flytte cruisebåtene ut av Vågen vil innebære at antallet vil gå ned, da ny kai i Bjergsted ennå ikke er bygget. Dette handler om miljø, men også om fellesskapet. For oss er det viktig å sikre alle tilgang til byen vår. Nå bygges ny småbåthavn i indre Vågen. Flytebryggene er på plass. Det går svært godt i næringslivet. Stadig nye selskap kommer til. «Det koker», for å sitere Næringsforeningens leder i en nylig artikkel i Nettavisen.

Vi omstiller og fornyer byen, med et mer levende sentrum, med mer liv på Torget, vi pusser opp strender og brygger, og vi skal få på plass badeland. Parkeringshusene i sentrum har mye besøk og sentrumsgatene og butikkene opplever folk igjen. Vi skal jobbe for at flere skal besøke oss, ikke bare cruiseturister.

I torsdagens E24 kunne vi lese vi at Stavanger-hotellene har hatt den beste måneden på flere år. Påstander fra høyresiden om at samarbeidspartiene «dreper» cruisenæringen og «tar livet» av turistnæringen, faller på sin egen urimelighet og er videre uansvarlige.

Løper fra fagre ord

Vi trenger folkevalgte som ønsker å snakke opp Stavanger. Jeg registrerer at flere partier ser ut til å løpe fra alle fagre ord fra valgkampen. Politikere som spekulerer i velgeres manglende hukommelse gjør dette på egen risiko.