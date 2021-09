Rødt vil arbeide for et offentlig og trygt helsevesen

Men hva er det som skjer med helsevesenet egentlig? Har vi et trygt og

forutsigbart helsevesen som er tilgjengelig for alle?

Etter å ha lest i Dagbladet i dag kan vi nok lett svare nei på det.

Så hva er løsningen? Den er like lett som høyresiden mener den er vanskelig! Mer lønn og flere stillinger, seks timersdag med full lønnskompensasjon der hvor det er mulig, og et tydelig nei til privatisering av helsevesenet.

Debattinnlegg

Naomi Wessel 3. kandidat Rødt Rogaland

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Vi leser at fødeavdelingen på SUS har vært gjennom en hektisk sommer.

Jordmødrene har jobbet langt mer enn hva arbeidsmiljøloven tillater. De

er trøtte og slitne og redd for å gjøre alvorlige feil. Det er ikke så rart, det

ville vært merkelig om man ikke begynte å gjøre feil på den fjortende nattevakten på rad, uansett hvilken jobb man har.

Så kan man jo legge til at det her ikke er snakk om hvilende nattevakter med strikketøy, kaffe og Netflix. Vi snakker om mennesker som løper rundt seg selv for å hjelpe andre mennesker. Ved Kvinneklinikken på SUS er det i sommer registrert 450 brudd på arbeidsmiljøloven, og overtid og merarbeid tilsvarer 3,5 stillinger om man deler på årsverk. Dette skjer samtidig som man vet at

det finnes rundt 6000 (!) sykepleiere som ikke jobber innenfor

sykepleien.

Streiken ble kort

Dette er tall som burde få alarmklokkene til å ringe både høyt og

lenge. Og det har de for så vidt gjort. I årets lønnsforhandlinger kunne

man høre selveste flyalarmen fra Sykepleierforbundet. De sa ifra, og

krevde handling. De gikk til streik. Den streiken varte ikke lenge, ikke

fordi kravene ble oppfylt, men fordi Arbeids- og sosialminister Torbjørn

Røe Isaksen gikk fort inn med tvungen lønnsnemnd. Sykepleierne ble

strupte på grunn av fare for liv og helse. I realiteten var faren for liv og

helse under streiken ikke større enn hva det er til vanlig under de

forholdene som sykepleierne og jordmødrene jobber under.

Så hva er løsningen? Den er like lett som høyresiden mener den

er vanskelig! Mer lønn og flere stillinger, seks timersdag med full

lønnskompensasjon der hvor det er mulig, og et tydelig nei til

privatisering av helsevesenet hvor profitten synes å være det viktigste.

Sykehus skal ikke være butikk, sykehus skal være et allment gode som

er tilgjengelig for alle innbyggere uavhengig av inntekt og bosted.

Jeg tror de fleste vil svare at de vil ha et trygt, forutsigbart og faglig sterkt

helsevesen som er tilgjengelig for alle. Det er jo dette vi er så stolte av,

og skryter av når vi snakker med folk i utlandet. Vi får hjelp når vi trenger

det, av kompetente folk som er utdannet av en sterk offentlig skole.

Og det kun ved å betale en liten egenandel på noen få hundrelapper.

Mest fra de rikeste

Dette skal finansieres gjennom progressive skatter. Vi foreslår null

skatteøkning for dem med inntekt under 600.000, for de som tjener

mellom 600.000 og 750.000, vil økningen etter vår modell bli på 200

kroner i måneden. For denne 200- lappen kan vi få gratis SFO, gratis

skolemat, bedre helsevesen og en rekke andre fordeler som gjør at man

til sist kommer bedre ut av det økonomisk, enn hva man gjør med

dagens ordninger.

Det er heller ingen hemmelighet at vi mener at de som har aller mest, også skal bidra mest. Det er det mest rettferdige, og helt i tråd med de verdiene Norge tross alt er bygget på. Så når du går til stemmelokalet på mandag, husk hvem som mener at applaus gir mat på bordet og tak over hodet, og hvem som fremdeles står på arbeidernes side. Stem Rødt, for velferd og rettferd.

