Sett inn hydrogentog på Ålgårdbanen

FORNYBAR: Å asfaltere over gamle skinner og kreosotsviller langs Figgjoelva kan ikke være et miljøvennlig tiltak som bør vedtas. Derimot bør en gå inn tog som går på hydrogen.

Gå for hydrogentog, skriver innsenderen. Det vil være fremtidsrettet og billigere fordi det ikke trengs å bygges kontaktledningsanlegg.

Debattinnlegg

Kårleiv Kristoffersen Sandnes

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Den 12 kilometer lange Ålgårdbanen bør gjenåpnes for jernbanedrift med togsett som går på hydrogen. Det vil være et fremtidsrettet tiltak, og redusere utbyggingskostnadene betraktelig når det ikke trengs å bygge kontaktledningsanlegg.

Ved å benytte «sporombyggingstoget» bytter man ut gamle sviller og skinner med nytt materiell, og jobben vil ikke ta veldig lang tid. Sporombyggingstoget er lite brukt på grunn av lav aktivitet på dette området i Norge, så her bør det være stor interesse for å få toget i arbeid.

Så bør man sette inn hydrogentog, noe som vil være et spennende tiltak i disse tider da alle snakker om det grønne skifter. Ved bruk av hydrogentog er det ikke nødvendig å bygge kontaktledningsanlegg, dette vil redusere investeringskostnader betraktelig, og gjøre prosjektet mer aktuelt. Et slikt tog vil gi de reisende et fullverdig kollektivtilbud til og fra Ålgård og Kongeparken. Det vil man ikke kunne si om en førerløs minibuss.

Banen er kun 12 kilometer og togsettet kan da kjøre tur/retur uten å krysse med andre tog på turen Sandnes- Ålgård- Sandnes, noe som tilsier at signalanlegget også kan være av den enkle sorten, slik det er på Arendalsbanen.