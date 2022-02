Politikerne må ta tilbake råderett over vannkrafteksport

DEBATT: Er vannkraften bare en handelsvare, eller et verktøy i felleskapets verktøykasse?

Arnfinn Stensø Tillitsvalgt Nito Aker Solutions

Næringsforeningen arrangerte 25 januar en digital konferanse med tittel «Kraft og strømpriser». Et tema som opptar alle for tiden, simpelthen fordi vi alle er avhengig av strøm, det finnes ikke noe alternativ.

Retningen på diskusjonen var om energien er en handelsvare som bør selges til høyest mulig pris, eller om vannkraften er redskap for å skape arbeidsplasser og å gi innbyggerne forutsigbare strømpriser. Det siste var utvilsomt hensikten når vannkraften ble bygd ut og sett på som fellesskapets eiendom.

Hva Tyskland har besluttet å gjøre med sin kraftproduksjon, må ikke bli førende for norsk kraftpolitikk.

Tvilsomt

Professor Torfinn Harding ved UIS avdeling for samfunnsøkonomi og finans, mener nei! Han mener argumentet om at arbeidsplasser vil forsvinne, ikke vil føre til økt ledighet, det er tvert imot underskudd på arbeidskraft. Det er da det er nærliggende å spørre, er dette arbeidsplasser som vil erstatte de som går tapt hvis kraftkrevende industri, gartnerier, vaskerier, gårdsbruk, osv. Legges ned? Tvilsomt.

Hvis det er slik kraftbransjen påstår, så fører ikke utenlandskablene til økte strømpriser i Norge. Det vi opplever nå er altså en unntakstilstand, og strømprisen vil således komme tilbake til normale nivåer. Når vi snakker om normale nivåer så kan det være greit å minne om at gjennomsnitt produksjonskost er beregnet til 11.57 øre pr. Kwh for 2022. Det er altså ikke slik at Norske kraftprodusenter, som alle er eid av felleskapet, selger strømmen til selvkost. Tvert imot, det generer både store inntekter til felleskapet, og er god samfunnsøkonomi gjennom arbeidsplasser og høyere levestandard til landets innbyggere. Å selge kraften ut av landet som en råvare til dem som betaler mest, til en pris som også norske forbrukere vil måtte betale, vil gi store inntekter til staten og eierkommunene, men norske arbeidsplasser skaper det ikke. Redusert kjøpekraft, redusert omsetning, flere konkurser, større sosiale forskjeller og dårligere livskvalitet er nok mer nærliggende resultat.

Sikre eget behov

Vi må forvente at vi har såpass råderett over egne kraftressurser at vi kan sikre eget kraftbehov til en pris vi selv bestemmer. Fyllingsgraden er avgjørende, og historiske data må være grunnlag for å sikre at vi ikke skal måtte importere dyr kraft fordi vi har tappet ned og solgt ut kraften. Tyskland har valgt å stenge ned atomkraftverk og kullkraftverk og er avhengig av vår vannkraft når det ikke blåser i Tyskland.

Hva Tyskland har besluttet å gjøre med sin kraftproduksjon, må ikke bli førende for norsk kraftpolitikk. Politikerne må nå ta ansvar for utfordringene som energiloven har ført med seg, og ta tilbake råderetten over norsk vannkrafteksport.