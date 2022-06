Jan Zahl, pass deg så du ikke faller i den nyprovinsielle gryten!

Vi må vokte oss for å bli provinsielle i tankegangen. Når et nasjonalt selskap skal feire sine første 50 år og ønsker å gi Stavanger en konsertgave, er det naturlig å bruke nasjonale artister, og ikke bare en lokal samling utøvere.

Når et nasjonalt selskap skal feire sine første 50 år og ønsker å gi Stavanger en konsertgave, er det naturlig å bruke nasjonale artister. Ikke begrense seg til en lokal samling utøvere.

Debattinnlegg

Hard Olav Bastiansen Statsviter, Stavanger

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette har falt Aftenbladets kulturjournalist Jan Zahl tungt for brystet. Han mener artistlisten er feil og lister opp alle lokalt baserte artister som burde vært med. I tillegg hevder han at Equinor undergraver inntektsgrunnlaget for andre artister ved at arrangementet er gratis. Konserten kunne selvfølgelig vært satt sammen med andre artister, men det burde uansett ikke være et kriterium at de kom fra Stavanger. Og Stavanger ville fått et fattigere kulturtilbud dersom en skulle forby gratiskonserter på torget. Utformingen av torget i Stavanger ble kanskje ikke helt vellykket, men det fungerer glimrende for store konserter. Gratiskonserter vel å merke. Jan Zahl står på kanten av å falle in den nyprovinsielle gryten.

Neste gang Equinor inviterer til gratiskonsert på torget, bør det ikke bare være nasjonale og lokale artister, men også noen internasjonale stjerner for å markere at det er et virkelig internasjonalt selskap vi snakker om.

Va det någe?

Vi feirer nå at Stavanger har vært Norges oljehovedstad i 50 år. Visjonære politikere og næringslivsfolk så mulighetene som lå i å utnytte oljen som ble funnet utenfor kysten. Byen startet en utvikling fra landets fattigste på 60-tallet, til den ledende industribyen i Norge med en ny selvbevissthet. Som flere har pekt på gikk Stavangers innbyggere fra å si «eg e fra Stavanger, gjørr det någe?», til å bramfritt proklamere «eg e fra Stavanger, va det någe?».

Sentralt i byens utvikling sto Statoil, nå Equinor. Oppbyggingen og utviklingen av selskapet skjedde i et nesten symbiotisk forhold til Stavanger. Statoils suksess var Stavangers suksess. Vi så på oljeselskapet som vårt og ble i fellesskap sjåvinistisk fornærmet da deler av det ble flyttet til Oslo. Våre patriotiske briller hindret oss i å se at et internasjonalt selskap – som Equinor er – ikke kan samle alle sine funksjoner og alle sin kompetanse i en, enkelt by. Men det formelle og juridiske hovedkontoret er fremdeles i Stavanger. På lederplass skriver Aftenbladet at veien videre for Stavanger fra oljehovedstad til energihovedstad, krever sterke lokalpolitikere og en politisk evne og vilje til å se mulighetene for de neste 50 årene. Selvfølgelig.

Små tanker, små resultat

Jeg vil legge til at vi også må vokte oss for å bli provinsielle i tankegangen. Når et nasjonalt selskap skal feire sine første 50 år og ønsker å gi Stavanger en konsertgave, er det naturlig å bruke nasjonale artister. Ikke begrense seg til en lokal samling utøvere.

Jan Zahl bør reddes av Aftenbladets lederskribent fra å falle i den nyproviniselle gryten. Det smått tenkte gir små resultater. Tenker vi provinsielt, ender vi som en provins. Neste gang Equinor inviterer til gratiskonsert på torget, bør det ikke bare være nasjonale og lokale artister, men også noen internasjonale stjerner for å markere at det er et virkelig internasjonalt selskap vi snakker om. Som fremdeles har hovedkontoret sitt i Stavanger.