Svømmehallene i Stavanger innbyr ikke til mye lek og moro for barn

DEBATT: Stavanger treger sårt et badeland. Jeg håper det står klart mens barna mine fremdeles trives i klorvann. Det de tilbys i byens svømmehaller gir ikke store badeopplevelser.

Familien må ta turen helt til badeland Aksdal for å oppleve bading under mer løsslupne forhold enn hva som tilbys i Norges tredje største byområde. Bildet er fra Suldal Bad.

Debattinnlegg

Marianne Hogsnes-Rødland Mor

Publisert: Publisert: Nå nettopp

På lørdag fristet det lite å være utendørs. Da jeg foreslo en tur i svømmehallen, ble det jubel rundt kjøkkenbordet. Som elever i første og fjerde klasse har barna fått et kort som gir dem gratis inngang i flere av kommunens beskjedne badeanlegg.

Vi fant kortet til han eldste, men ikke lillesøsters, og tok derfor med klasselisten hennes som dokumentasjon på at hun faktisk er skoleelev. Dessverre var ikke dette godt nok, da kommunen visstnok har utstedt kortene med en pedagogisk baktanke. Ikke bare skal elevene lære å svømme, men også lære å ta ansvar for papirene sine. Vi betalte oss inn.

Svømmehallene i Stavanger, til og med de av nyere dato, er tilsynelatende ikke bygd med tanke på lek og moro. Barna i Stavanger skal gå i svømmehallen for å svømme, ikke tulle og leke. Der vi var, har de riktignok en flytende hinderløype som settes ut i helgene. Både lillesøster og storebror ville gjerne prøve, men kommunen har bestemt at man ikke får bruke denne hvis man har på armringer. Armringene ble lagt på land, og lillesøster la i vei, med mamma ved siden av, på kanten av hinderløypen. Men det viste seg snart at kommunen har bestemt at det ikke er lov å oppholde seg på kanten, så det ble med den ene turen i hinderløypen. Resten av tiden tilbrakte vi med svømmetrening i relativt kaldt vann den andre delen av bassenget.

Fornuftig og lærerikt, kanskje, men ikke så veldig moro. Heldigvis og på overtid diskuterer kommunepolitikerne våre byggingen av et folkebad, som forhåpentligvis vil kunne gi badeopplevelser utover fornuftig trening på armtak og ryggflyting i kaldt vann, gratis for de barna som klarer å ta vare på dokumentene sine.

Jeg håper det står klart mens barna mine fremdeles trives i klorvann. Imens må familien ta turen helt til badeland Aksdal for å oppleve bading under mer løsslupne forhold enn hva som tilbys i Norges tredje største byområde.

Svømmehallene i Stavanger, til og med de av nyere dato, er tilsynelatende ikke bygd med tanke på lek og moro. Barna i Stavanger skal gå i svømmehallen for å svømme, ikke tulle og leke.