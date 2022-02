I Aftenbladet kan man dø fem ganger – minst

DEBATT: Det holder med ett minneord for hver person.

Sveinung Bendiksen Stavanger

«Når jeg dør, […] vil jeg bare ha en dødsannonse: Sveinung Bendiksen er død», skriver Sveinung Bendiksen.

Det skjer ofte, når en kjent person, eller en person som er kjent i enkelte kretser, går bort. Denne gang var det en person som også hadde en politisk karriere. Først omtaler Aftenbladet dødsfallet redaksjonelt, så følger kjapt et minneord, så kommer dødsannonsen. Også følger det to nye minneord fra nye foreninger og lag.

Én gang holder

Og la det være sagt: Dette er ingen kritikk av avdøde. Vedkommende er den eneste som ikke har kontroll på dette. Det er et innspill til Aftenbladet om å gå tilbake til tidligere tiders regel i avisen: Det holder med ett minneord for hver person.

Og rent generelt: Hvem er minneordet for? Det er i hvert fall ikke for avdødes skyld de skrives. Han eller hun får det ikke med seg. Kan det tenkes at de som skriver minneord, vil sole seg i glansen fra avdøde, den kjente personen, en siste gang? Liksom vise at det var jeg eller vi som sto ham så nær? Eller er minneordene først og fremst myntet på oss lesere?

Jeg velger å tro det siste.

Og alle var fantastiske

Igjen, helt generelt: Det er lite av det som står i avisen som er mindre sant enn det som står i minneordene. Uansett hvordan personen har vært i livet, har personen, i døden, vært en helt enestående person. Han eller hun har bare vært snill, god, omsorgsfull, flink, strålene, humørfylt, kjærlig, arbeidsom, initiativrik, en fantastisk leder som har utrettet store ting, ja, nærmest vært en stjerne og et pluss for hele menneskeheten.

Når jeg dør, eller «hvis vi dør», som Ludvig den XIV visstnok skal ha sagt, vil jeg bare ha en dødsannonse: Sveinung Bendiksen er død. Så kan alle dere som ikke satte pris på meg, sukke og si: «Takk og lov!» Det er greit det.