DEBATT: Debatten om den bestilte gjennom­gangen av barne­vernet i Stav­anger er det høy temperatur i, både i Aften­bladets spalter og i sosiale medier. Det er forståelig. Men fakta om hva som skjedde må være riktig.

Utvalgsleder Eirik Faret Sakariassen (SV) og ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) under det første intervjuet om en gjennomgang av barnevernet i Stavanger.

Eirik Faret Sakariassen Leder, Utvalg for oppvekst og utdanning i Stavanger (SV)

I Aftenbladet 3. mars skriver Jartrud Tveiten, som arbeider i barnevernet, et innlegg. Jeg har stor respekt for synspunktene som fremkommer der, men jeg har også behov for å korrigere noen fakta i innlegget.

Tre punkter

1 En gjennomgang For det første: Vi har ikke bestilt en gransking av barnevernet. Vi skal ha en gjennomgang av barnevernstjenesten med mål om å få anbefalinger til vi skal vedta neste kvalitetsplan for barnevernet i 2023. Da saken ble offentlig kjent, var overskriften «Bestiller full gjennomgang av barnevernet i Stavanger», og jeg ble sitert på følgende:

«Vi kaller ikke dette en gransking, men en gjennomgang, som skal gjøres av eksterne aktører. Dette er ikke et uttrykk for kritikk av dagens barnevern, men for å se om dagens barnevern kan få bedre verktøy til å gjøre jobben sin.»

2 Ikke forhistorien For det andre: Det er ikke riktig at oppreisningssakene som har gått i retten er bakteppet for beslutningen om gjennomgang av barnevernet. De sakene går tilbake i tid, mens vi ønsker en gjennomgang som skal se fremover. Jeg kan derimot forstå at dette er etterlatt inntrykk. Det må derimot Aftenbladets journalist og redaksjonelle vurderinger ta ansvaret for. Ordfører og jeg prøvde å holde oss til det som var budskapet, men Aftenbladets journalist ønsket nok heller å snakke om disse oppreisningssakene. Dermed ble saken slik den ble. Men folkevalgte bestemmer ikke hva som står i avisen, det gjør redaksjonen i Aftenbladet.

3 Kommunikasjonen Så til det tredje: kommunikasjonsform. Tveiten mener måten dette ble kommunisert på har vært problematisk. Det er jeg ikke enig i. Kvelden før ordfører og jeg skulle snakke med Aftenbladet, informerte vi henholdsvis kommunedirektør og direktør for oppvekst og utdanning om hva vi ville si den påfølgende dagen kl. 11. Også kommunedirektør Gunn Claire Westad bekrefter dette, i sitt sitat til Aftenbladet:

«Det stemmer at jeg ble kort orientert om at politisk ledelse skulle intervjues om en gjennomgang av barnevernet. Jeg orienterte videre i linjen, men vi rakk dessverre ikke å informere barnevernssjefen før saken allerede var publisert på aftenbladet.no. Sett i ettertid ser både direktøren, kommunalsjefen og jeg at vi kunne ha gjort dette bedre. Selv om det er uvisst om det ville gjort noe fra eller til for barnevernssjefen om hun hadde blitt orientert på sms eller mail kort tid i forveien.» I min samtale med oppvekstdirektøren ble det spurt om også barnevernssjefen kunne bli informert. Det sa jeg at var greit. Så registrerer jeg at det ikke ble gjort. Men politisk ledelse informerte administrasjonen om dette om lag 15 timer før intervjuet ble gjennomført. Jeg registrerer at administrasjonen erkjenner at det burde vært informert videre. Det er jeg enig i. Men folkevalgte kjenner kun kommunedirektøren og diskuterer ikke direkte med den enkelte ansatt om overordnede saker. Den kommunikasjonen må administrasjonen ta videre.

Ønsker innspill

Jeg har forståelse og respekt for at det er ulike meninger om denne gjennomgangen. Det er helt naturlig. Men det er viktig for meg at alle sitter på den korrekte informasjonen om hva som faktisk skjedde.

Nå skal vi sammen se fremover og jobbe målrettet for å styrke barnevernstjenesten til det beste for ansatte og ikke minst unger og familier i Stavanger. Jeg leder referansegruppen som fremover skal diskutere frem forslag til mandat for denne gjennomgangen. Det er et viktig arbeid, og der ønsker jeg velkommen alle innspill fra ansatte, innbyggere, fagpersoner og andre.