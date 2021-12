Elektrifisering på sokkelen, Norge står i et dilemma

DEBATT: Aftenbladet signaliserer på lederplass 18. desember en klar holdning mot videre elektrifisering av norsk olje- og gassproduksjon.

«Om vi bruker de enorme kvotebeløpene på i stedet å bygge ut havvind, kan det bidra godt til elektrifisering og reelle CO₂-kutt», skriver Per Thorvik.

Debattinnlegg

Per Thorvik Sandnes

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Argumentene er kjente, forhindre mer kraftutbygging og holde strømprisene på fortsatt moderat nivå. I praksis er dette på linje med Frp’s politikk der man vil kjøpe utslippskvoter i EU-systemet og betale seg ut av utslippskutt ved at de tas i andre land.

Problem 1: Det nasjonale utslippsmålet ryker. Norge har høytidelig lovet å kutte 50–55 prosent av egne CO₂-utslipp fram til 2030. Ikke bare det; Stortinget vedtok for fem år siden at Norge skal være CO₂-nøytralt i 2030. Det vil si at vi skal kjøpe kvoter ute for utslippene utover 50–55 prosent.

Å endre strømmen fra oljeplattformer til annen og mer miljøvennlig bruk senere, er ikke vanskelig.

Tidenes mageplask

Uten å ta fatt i den mest forurensende næringen, har Norge ingen sjanse til å nå utslippsmålet. Vi hadde kun 4,2 prosent kutt fra 1990 til 2020. UK kan oppvise 48,8 prosent med Danmark rett bak. Norge må i tilfelle trekke tilbake de lovede reduksjonene – tidenes mageplask kan man vel si om en slik vending. Man setter Norges internasjonale posisjon i spill for å slippe å bygge ut kraft. Det ligger også straff inne i EUs klimaordning for ikke-innfridde kutt. ESA kan gi pålegg om ekstra-kutt. Krevende!

Problem 2: Finans. Kvoteprisen i EU er nå over 800 kr/ tonn. Den er antatt å stige når det hele tiden blir færre kvoter tilgjengelig og utslippene skal kuttes. Dersom vi årlig skal betale rundt 10 mrd. i kvoter for å slippe å fjerne utslipp fra olje/gass alene, er det verdt det? I tillegg kommer regningen for den nevnte CO₂-nøytraliteten. Dette vil summere seg til veldige beløp.

Ikke vanskelig

Norge står i et dilemma. Men dersom vi skal ha noe å leve av etter oljealderen, er mer kraft en god mulighet. Å endre strømmen fra oljeplattformer til annen og mer miljøvennlig bruk senere, er ikke vanskelig. Om vi bruker de enorme kvotebeløpene på i stedet å bygge ut havvind, kan det bidra godt til elektrifisering og reelle CO₂-kutt. Kvotene vil beløpe seg til mange titalls mrd. over år. Her trengs gode regnestykker.