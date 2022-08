Cruiseskipene gir meg luftveisplager

DEBATT: Helse blir ofte glemt i diskusjonene rundt cruiseskipene i indrefileten av Stavanger.

Strømaggregat på tusenvis av kilowatt sviver kontinuerlig om bord mens de ligger til kai. Mitt spørsmål er: Hva er viktigst, – er det innbyggernes helse eller er det de relativt beskjedne inntektene byen har på disse cruiseskipene?

Debattinnlegg

Svein Hodne Stavanger

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det er innbyggere på Byhaugen og i bydeler som ligger tilsvarende til som merker eksosen fra cruiseskipene best. Det er til tider så alvorlig at vi blir syke. To år etter at cruiseskipene forsvant hadde jeg akkurat blitt fri for luftveisplager som jeg er nokså sikker på skyldes denne forurensingen. Nå er skipene tilbake. Det samme er luftveisproblemene. Problemet er at eksosen fra cruiseskipene i indre havn treffer land her høyere oppe når det er en svak vind denne veien.

Vi i høyden plages mest

Eksosen merkes ikke nede i Vågen og sannsynligvis ikke på målestasjonen i Kannik/Våland heller, fordi nordavinden normalt sett er kraftigere. På de verste dagene i 2019 var det morgener det kom ei gulaktig tåke oppover markene ved Byhaugkaféen, men de fleste dagene er gifta usynlig. I de lavere bydelene driver nok eksosen over og blir spredd for alle vinder. Mange med luftveisproblemer tenker kanskje ikke over at cruiseskipene betyr så mye, men flere av disse skipene går fremdeles på tungolje med høyt svovelinnhold, noe som til dels er forbudt og i alle fall svært uheldig for de som puster inn røykgassene.

Strømaggregat på tusenvis av kilowatt sviver kontinuerlig om bord mens de ligger til kai. Mitt spørsmål er: Hva er viktigst, – er det innbyggernes helse eller er det de relativt beskjedne inntektene byen har på disse cruiseskipene? Og hvilken pris har eventuelle helseproblemer blant innbyggerne knyttet til dette? Personlig bryr jeg meg lite om det visuelle når det gjelder disse skipene. Jeg kan nyte byen når skipene ikke er her. Men byen hadde fremstått mye mer autentisk og innbydende uten disse kolossene. Jeg vet at mange turister som kommer hit undrer seg over at byen tillater seg disse skipene midt i indrefileten. Noen reagerer med vantro.

Hva er i drivstoffet?

Med profesjonell markedsføring hadde det ikke vært noen problemer å parkere skipene i Mekjarvik eller Åmøyfjorden og transportere gjestene inn til byen med shuttlebusser eller elektriske shuttlebåter. Turistene hadde fått et produkt av mye høyere kvalitet. Ulike skysselskaper hadde fått et betydelig høyere inntektspotensial. Enten cruiseskipene går på tungolje, lettolje, parafin eller diesel, er det et problem. Ingen kontrollerer i realiteten kvaliteten på drivstoffet. Skipene bunkrer trolig der det er billigst. Noen burde forske på om det er en overhyppighet av luftveisplager i områder som er berørt av disse skipene. I det minste burde det blitt satt opp en målestasjon høyere oppe i en dominerende vindretning. Det siste jeg ønsker er å måtte flytte fra den fantastiske plassen jeg bor.

På de verste dagene i 2019 var det morgener det kom ei gulaktig tåke oppover markene ved Byhaugkaféen, men de fleste dagene er gifta usynlig.