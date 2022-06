Kva veit me om Hafrsfjord-slaget?

DEBATT: Kva veit me om slaget i Hafrsfjord, og om korleis Harald Hårfagre samla Norge? Me kan ikkje stola på det sagaene fortel. Snorre kan ha konstruert forteljinga om dette slaget.

«Snorre fortalde òg at Harald tok fatt på samlingsverket fordi kongsdottera Gyda ikkje ville gifta seg med Harald før han hadde samla heile landet. Det er eventyr», skriv Leiv Olsen.

Leiv Olsen Stavanger

Snorre skreiv at Harald kom til makta som Vestfold-konge, det er tvilsamt. Han skreiv at Harald fyrst kjempa mange strider på Austlandet, så i Trøndelag, deretter slag etter slag nedover vestlandskysten, før han til slutt kjempa og vann i Hafrsfjord. Det kan vera ei forteljing Snorre konstruerte, det står ikkje i eldre skrivne verk, han levde 300 år etter slaget og hadde neppe påliteleg munnleg tradisjon å bygga på.

Snorre fortalde òg at Harald tok fatt på samlingsverket fordi kongsdottera Gyda ikkje ville gifta seg med Harald før han hadde samla heile landet. Det er eventyr. Ingenting av dette er truverdig. Men skaldekvada som Snorre og dei andre sagaforfattarane gjengav, er truverdige. Dei blei dikta til Haralds ære, i kongens levetid, og dei strenge reglane for rim og rytme gjorde at skaldekvada blei overleverte med bare små endringar. Det som står der, er påliteleg.

Kva veit me?

«Høyrde du kor hardt dei i Hafrsfjord stridde, kongen av kjempe-ætt med Kjotve den rike?» heiter det i kvadet som forskarar har kalla «Haraldskvædi». Der blir det fortalt at Harald kjempa mot to kongar, bare nemnde med spottande namn: «Kjotve», det vil seia tjukken, den rike – og «Haklang», mannen med den lange haken, eller mannen med hareskåret. Slaget tok ei avgjerande vending då Haklang fall, står det; Kjotve gav då opp å halda landet mot «Luva» – som Harald er kalla i kvadet. Kjotve rømde opp på ein holme, men blei felt, og då rømde folka hans heim over Jæren, sugne på mjøddrykk, står det i kvadet.

Då veit me at Harald slåst mot to kongar i dette slaget, Kjotve og Haklang, og at Kjotve forsvara seg, sidan det står at han gav opp å halda landet. Mykje av hæren til Kjotve må ha høyrt heime på Jæren og i Agder, sidan dei rømde over Jæren då dei ville heim.

Fleire opplysningar får me i kvadet «Glymdråpa». Kvadet er gjengitt stykkevis og delt, men to og ei halv strofe er gjengitt samanhengande i den sagaen me kallar «Fagrskinna», skriven rundt 1220, nokre få år før Snorre skreiv sagaene sine. I dei strofene står det at Harald var barnung då han sette skip på vatnet for å segla frå nord til slag mot to kongar sør for havet. Kor måtte Harald kryssa ein havarm for å legga til slag ved land? Det må ha vore enten Skagerrak eller Boknafjorden. Kryssa han Skagerrak, må han ha kjempa enten i Danmark eller på kontinentet, men det finst det ingen tradisjon om.

Kongen var ikkje vaksen

Slaget desse strofene skildrar, må vera Hafrsfjord-slaget – det er òg kva som står i «Fagrskinna». Harald heldt slag mot to kongar, står det – nett det same står i «Haraldskvædi». Harald var barnung, det vil seia enno ikkje vaksen, står det i «Glymdråpa». Kanskje han var 13–14 år? Men var han barnung, har han neppe kjempa noko større slag før dette. Hafrsfjord-slaget var truleg det fyrste slaget Harald utkjempa, og slett ikkje det siste, slik Snorre hevda.

Me kan derfor gå ut frå at Harald enno var ein gutunge, høgst 13–14 år (15-åringar blei rekna for å vera vaksne) då faren Halvdan døydde og han overtok som konge, ein stad på Vestlandet. Noko av det fyrste han gjorde var å legga ut på tokt sørover langs kysten, han kryssa Boknafjorden og la til slag i Hafrsfjord, og Harald vann. Dermed var han herre over heile kysten på Vestlandet og Agder, like til Oslofjorden.

Arkeologiske funn og utanlandske kjelder gir oss viktig tilleggsinformasjon, men desse to kvada er dei einaste kjeldene som gir oss detaljerte opplysningar om Hafrsfjord-slaget.