Det er akkurat som et ekteskap. Det var kjærlighet ved første blikk. Det måtte bli oss. Jeg er fra Stavanger. Du er fra Stavanger. Vi møttes. Vi knyttet kjærlighetsbånd fort. Jeg så på deg allerede fra åtteårsalderen. Allerede da forsto jeg at det ble oss.

I tykt og tynt

Jeg har alltid elsket deg i tykt og tynt. Spesielt kjenner jeg at jeg elsker deg i tynt, sånn som i år. Egentlig så har vi bare hatt et fornuftsekteskap de siste årene. Sist vi kjente på den store forelskelsen var i 2005 du vant over en Brann. Etter det har det skrantet, men vi har visst at vi har hverandre, og hvis noen spurte hvem som var kjærligheten min, så hadde jeg pliktskyldig svart «Viking» med et lett trekk på skuldrene; bare for at det er sånn – uansett.

Men nå har du vært utro – igjen.

For to sommere siden, skjedde det noe. Du var utro. Du gikk til sengs med fienden. Det gjorde utrolig vondt. Jeg kjente mange illusjoner brast. Jeg tenkte at dette kommer aldri til å bli reparert mellom oss. Men litt etter litt måtte vi jo bare finne sammen igjen. Vi er jo ment å være sammen. Det finnes ingen valg. Det finnes ingen alternativer. I år har jeg blitt skikkelig glad i deg igjen. For jeg elsker deg jo aller mest i tynt. Vi har snakket godt sammen. Jeg synes du har virket åpen og ærlig. Jeg liker nemlig ikke når du holder meg for narr.

Jeg blir så lei

Men nå har du vært utro – igjen. Du har gått til sengs med fienden. Igjen. Jeg blir så lei meg. Jeg blir så skuffet. Jeg blir så sint. Jeg blir så rådvill. Jeg kjenner at jeg ikke kan stole på deg. Jeg synes du har holdt meg for narr. Igjen. Du har vært utro – igjen. "Ka kan eg gjørr, eg e så liden", synger Sigvart Dagsland, en felles bekjent av oss. Han synger også om Viking (eller var det om kirken?) i «Djube spor», og sier: «Du har gitt oss Viking, Gud. Hu gjør vel ka hu kan. Hu virke sleden, hu e litt rar. Men om hu svikte, så e hu alt me har.» Det er ikke det at du trenger å være feilfri, Viking. At du gjør tabber, at du får sår. At du ikke strekker til. Det gjør ingenting. Da skapes det bare historie mellom oss. Historie som binder oss samen. Jeg vil ikke at du skal være feilfri, Viking. Så da trenger vi vel bare litt tid igjen da, Viking. Før vi igjen finner tilbake til hverandre. Men jeg kjenner at det aldri kommer til å bli helt det samme igjen.

