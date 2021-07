Når starter byggingen av Jåttå sykehjem?

DEBATT: Etter å ha lest det tankevekkende debattinnlegget om planleggingen av demensomsorgen fra Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, er dette hva vi i Senior Norge, Stavanger mener om hvor Stavanger befinner seg i denne situasjonen:

Aud Klovning Knudsen Leder, Senior Norge Stavanger

Ramsvigtunet og Blidensol

I Stavanger kommunes handlings- og økonomiplan (HØP) fra 16. desember 2019, prosjektnummer 3844076 – konseptvalg: Ramsvigtunet, ny etasje, utvidelse av eksisterende sykehjem, står det at byggingen skal være ferdig i 2022. Nå blir dette prosjektet ikke ferdig før tidligst 2024 pga. problemer med reguleringsplanene.

Vi synes at det er en skandale at kommunenes folk ennå ikke er ferdig med å regulere dette området. Vi trodde at mesteparten av dette arbeidet var ferdig da demenslandsbyen ble planlagt.

Vi synes heller ikke at det er greit at politikerne har godtatt utvidelse av Blidensol når dette medfører at 40 beboere må ut når arbeidet begynner. Hvor skal disse plasseres?

Arbeidet med denne utvidelsen vil ta to til to og et halvt år, sikkert mer. Hvor skal kommunen plassere dem som i denne tiden vil trenge sykehjemsplass? I tillegg må det finnes plass til utskrivningsklare pasienter fra SUS. Hvis ikke, må det betales bot til sykehuset på ca. 5000 kr pr. døgn.

Hvor mye har Stavanger kommune betalt til SUS for slike pasienter hittil i år?

Jåttå sykehjem

Vi mener at den eneste måten å gi våre syke, demente eldre en verdig avslutning på livet, er å bygge ut Jåttå sykehjem snarest. Det er bestemt at dette sykehjemmet skal bygges, og tomten er klar. Det skulle være ferdig i 2026, men er blitt utsatt med minst to år.

Det blir en håpløs situasjon for ektefelle, samboer eller barn å ha ansvar for demente som ikke får plass på sykehjem. Særlig utsatt er de som ikke har noen pårørende.

Det er blitt foreslått at kommunen skal bygge omsorgsboliger. Hvor skal disse bygges? Hvor lang tid vil det ta å ordne regulering for disse?

Nå forventer vi eldre i Stavanger at administrasjonen og politikerne ser alvoret i denne situasjonen og sørger for at byen har en dekningsgrad på 24 prosent for å få sykehjemsplass for eldre over 80 år. Utbyggingen av Jåttå sykehjem er det eneste som vil gi syke, eldre demente og dem med andre plager en verdig alderdom.

Det er en utopi å tro at flertallet av oss eldre kan bo hjemme når vi får demens. Det er ikke trolig at disse pasientene kan benytte seg så mye av velferdsteknologien. Av egen erfaring har jeg sett hva som skjer med et menneske som fikk demens.

Frode Myrhol (FNB) lovet i kommunestyret i mars at det skulle bygges langt flere sykehjemsplasser enn de som blir lagt ned. Ordføreren lovet på samme møtet at det ikke skulle spares penger på de eldre.

Når starter byggingen av Jåttå sykehjem?