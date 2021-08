Sunt bondevett

DEBATT: Det går mot val, og for ein gongs skuld kan distrikts- og landbrukspolitikk få den plassen det fortener.

«Me vil styrke velferdsordningane i landbruket», skriv Reidar Sand. Foto: Pål Christensen

Reidar Sand SV

Folk har blitt meir opptekne av trygg og kortreist mat, sjølvberging og å ta heile landet i bruk. Senterpartiet har vore flinke til å fronte at dette er ein politikk dei står for. Me i SV må kanskje ta sjølvkritikk på at me ikkje har vore like flinke til å få fram vår suverene distrikt- og landbrukspolitikk.

Styrke velferdsordningane

For oss i Rogaland vil eg særleg trekkje fram dette: SV vil vri tilskotsordningane bort frå volum og over til god agronomi på areal i drift. Me vil gjeninnføre driftsvansketillegg. Driftsulemper grunna små jordteigar, klimatiske forhold, brattlendt terreng og veksttid må utjamnast med tilskot. Me vil styrke velferdsordningane i landbruket og stille krav til betring av løns- og arbeidsvilkår for arbeidstakarar i landbruket i samanheng med jordbruksforhandlingane. Kort sagt: Bøndene treng og fortener meir løn! SV vil og sikre gode finansieringsordningar til unge som vil inn i næringa, også deltidsbønder.

Men eg tenker at det er viktig at bonden sjølv får velje om han eller ho vil ha ein jobb ved sida av gardsdrifta. Sjølv er eg student, og kjenner på frustrasjonen når regjeringa seier eg skal vere heiltidsstudent samstundes som økonomien seier at eg må ha ein deltidsjobb ved sida av. Slik trur eg mange bønder og har det. Det er meir enn nok arbeid på garden til å fylle eit årsverk, men økonomien tilseier at dei likevel må ta seg arbeid utanfor garden. Både for studentar og bønder burde det vere deira eige val om dei skal ha anna arbeid utanom hovudsysselsetjinga.

Tydeleg stemme

Dette er ikkje viktig berre for bønder; det er viktig for oss alle fordi det er ein så sentral del av livsgrunnlaget vårt. For veljarar i Rogaland som er opptekne av distrikts- og landbrukspolitikk vil SVs Ingrid Fiskaa vere ein tydeleg stemme på Stortinget. Sunt bondevett er noko me alle kan vise ved valet, anten me er bønder eller ei!