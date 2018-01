Byene på Nord-Jæren og de største byene i landet blir større i årene som kommer. Befolkningen øker, og med befolkningsvekst vil også trafikken øke.

For å få levende byer, renere luft og god fremkommelighet for alle som ferdes i byene, er det et mål at flere skal reise kollektivt, sykle og gå, for å unngå vekst i personbiltransporten. Spørsmålet er hvordan byene skal få dette til, hvilke kostnader og hvilken nytte det gir for samfunnet.

Viser konsekvenser

For å få svar på dette har Statens vegvesen gjennomført utredninger for Nord-Jæren. Denne byutredningen er et av grunnlagene for reforhandling av dagens byvekstavtale for Nord-Jæren. I utredningen er det synliggjort ulike måter å nå nullvekstmålet på, men det konkluderes ikke med én anbefaling. Hvilke virkemidler som er aktuelle vil bli avgjort i reforhandlingene. Arbeidet har skjedd i samarbeid med Jernbanedirektoratet, Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner, Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen.

Det er nødvendig å kombinere tiltak som gir gode alternativer til bilen, med virkemidler som bompenger og/eller parkeringsrestriksjoner.

Nye grep

Byutredningen for Nord-Jæren er nå til uttalelse. Den gir et godt faglig grunnlag for det videre arbeidet med bypolitikk og for reforhandling av byvekstavtalen.

Kortere avstander mellom boliger, arbeidsplasser og servicetjenester gir mindre biltrafikk. Ved å utvikle tettere byer og steder som er tilrettelagt for gange-, sykkel- og kollektivtransport, kan biltrafikken reduseres betydelig.

God fortetting gir samfunnsmessige gevinster som lavere driftskostnader for kollektivtransporten, et mer variert boligtilbud, mindre transport og bedre arealutnyttelse.

Et mer effektivt kollektivtilbud og bedre tilbud for gående og syklister bidrar til at byområder kan nå nullvekstmålet, men ikke alene. Det er nødvendig å kombinere tiltak som gir gode alternativer til bilen, med virkemidler som bompenger og/eller parkeringsrestriksjoner.

Krever politisk mot

Vegvesenet er i mål med utredningsarbeidet, men det er nå arbeidet starter. Utredningene har ikke konkludert med én anbefalt pakke av tiltak. Mange av grepene som må til for å oppnå nullvekstmålet, vil bety harde politiske prioriteringer og avveininger mellom ulike gode formål.

Fortetting og omforming av arealene i byene er krevende: Offentlige og private aktører stilles overfor store utfordringer i møtet med kompliserte eiendomsforhold, interessekonflikter, høy arealverdi og store investeringer. Det kreves politisk mot og vilje for å gjøre de riktige grepene selv om de ikke alltid er like populære. Med dette er Statens vegvesen en kunnskapsleverandør for fremtidens byutvikling. Dette er et av samfunnets viktigste klimatiltak. Jeg har tro på at vi kommer godt i mål på Nord-Jæren og i de andre byene.