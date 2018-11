Viktig at studentene mestrer engelsk på høyt nivå

Ser ikke helt parallellen

Han poengterer videre i kommentaren viktigheten av at universitetsfolk må formidle forskningsbasert kunnskap til et bredt publikum. Men med all respekt, ikke all spesialisering kan uten videre bli forstått av folk flest. Det er vel hele poenget med forskning, den må være smal i visse henseender. Jeg ser ikke helt parallellen til for mye bruk av engelsk her; det er vel to moment som teksten diskuterer – om det ikke er for mye engelsk som kommunikasjonsspråk på UiS, og viktigheten av at universitetet må være nærmere folk flest med informasjon om forskningen. Og det siste kan tilsluttes, men må gjøres lesbart for et bredt publikum.

James Jacob Thomson, doktorgradsstipendiat ved Institutt for kultur og språkvitenskap ved universitetet, motgår i et leserinnlegg Hetland sin påstand om at det brukes så mye engelsk over norsk som informasjonsspråk. Thomson mener derimot at det er viktig at det heller finnes flere tilbud i akademisk engelsk hvis UiS skal konkurrere på internasjonalt nivå.

Må mestre engelsk

Som mangeårig lektor i videregående skole hvor jeg har undervist i både engelsk og norsk, slår det meg mer og mer hvor viktig det er at studentene mestrer engelsk på høyt nivå. Det betyr selvsagt ikke at norsk skal nedtones, men det som jeg har blitt mer og mer opptatt av, er det faktum at mange av studentene våre skal konkurrere i internasjonal sammenheng både når det gjelder studier og arbeid, og da gjør vi dem en bjørnetjeneste ved ikke å gi dem det verktøyet som skal til for å komme med i konkurransen.

Jeg er enig i Thomson sin refleksjon til sist over at det bør tilbys flere kurs som fremmer kommunikasjonskompetansen på både engelsk og norsk.