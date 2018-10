Klimatiltak trenger ikke bety lavere livskvalitet

Skal vi begrense oppvarming til 2 grader, noe som vil få katastrofale konsekvenser, må vi fram til 2030 redusere klimautslippene med mellom 40 og 50 prosent sammenlignet med 2010. Det er en enorm oppgave vi står overfor, men det er et spørsmål om å være eller ikke være. Dette er noe De Grønne tar på alvor. Land som forsvinner i havet, ubeboelige områder, mat- og vannmangel, tørke og flom kan bli normalen om vi fortsetter ufortrødent som før. Ikke minst utryddes verdens plante- og dyrearter i et forrykende tempo.

Betyr ikke lavere livskvalitet

For å stanse den globale oppvarmingen, handler det selvsagt om at hver enkelt av oss må ta noen grep i forhold til hvordan vi lever livene våre. Vi bør feriere mer lokalt, sykle mer, spise mer plantebasert og kjøpe kvalitet fremfor kvantitet. De tiltakene hver enkelt av oss gjør, trenger ikke bety lavere livskvalitet. Tvert imot, vi kan skape en bedre region å bo i, men som likevel er miljømessig bærekraftig.

Samtidig handler det også om at politikere må stille strenge krav på klimaets vegne, og sørge for at de strukturelle endringene blir gjort på et høyere plan. Stavanger kommunes kommende klima- og miljøplan kan være et virkemiddel for å dra vår del av det globale lasset, men da må den være både ambisiøs og forpliktende! Dette vil De Grønne gjøre noe med.

Det ble foreslått to overordnede alternativer i forslaget til ny klima- og miljøplan for Stavanger: 40 prosent eller 50 prosent kutt i klimagasser innen 2030. Bergen, Oslo og Trondheim legger seg på minst 80 prosent! Oslo sin klimaplan fikk nylig internasjonal hyllest for sin nødvendige satsing på å kutte i utslippene.

Vi er en region som er rik på kompetanse, innovasjon og forskning og ikke minst midler. Vi bør bruke våre ressurser aktivt til en grønn omstilling som er Stavanger verdig.

Må være en del av løsningen

FN-rapporten sier at situasjonen er svært alvorlig, og det haster. Stavanger kan ikke redde verden helt alene, men må bli en del av løsningen og inspirere andre til å følge etter. De Grønne forventer at kommunens politikere er bevisst sitt store ansvar for fremtiden og vil kjempe for en klimaplan som gir resultater Stavanger kan være stolt av. Det haster!

FN: Verden må gjøre endringer som menneskeheten aldri før har sett maken til