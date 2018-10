Bybane kan lett overta bussveien som går gjennom UiS-senteret

Mange er nok enige med Frian Årsnes (ECON) når han mener at et skinnegående kollektivtilbud burde vært klar før etableringen av en bomring (Aftenbladet 3/10). Det er bare passasjerene rundt de altfor får stasjonene på Jærbanen som har et skikkelig transporttilbud, mens flertallet av bilistene har fått pisk uten gulrot. Bussveien er jo ikke skikkelig påbegynt, men den vil jo ingen ha, som også Årsnes sier. Men når han foreslår jernbane fra Luravika via Ullandhaug til Paradis som løsning, er vi i Facebookgruppa Ja til bybane uenige.

Rimeligere alternativ

Jernbane er nemlig den dyreste skinneløsningen, og dessuten går finansiering og planlegging via vedtak på Stortinget. Og vi kjenner til hvor seint arbeidet går med dobbeltsporet på Jærbanen fra Sandnes til Egersund. Det finnes andre skinneløsninger som kan bestemmes av fylkeskommunen og Stavanger, Sandnes og Sola, og de er rimeligere, for Follobanen, ferdig 2021, på 22 km (19,5 i tunnel) kommer trolig på 30 mrd.

For 6 mrd. regner transportforskeren Manfred Breihaupt (2012) at man får 40 km light rail/bybane, 14 km monorail/enskinnebane og 7 km metro/t-bane. Ja til bybane foretrekker selvsagt bybane. Det gjør også Bergen, Lund (S), Aarhus og Odense som alle får bybane til sine universitetssykehus. En bybane kan lett overta bussveien som går gjennom universitetssenteret.

Beste og billigste må velges

Rogaland fylkeskommune har vedtatt utredning av bane til nytt SUS og flyplassen. Utredningen er klar i mars 2019. Det blir spennende å se hva som foreslås av banetyper. Mer enn 600 medlemmer i Ja til bybane skal gjøre sitt til for at det beste og billigste banealternativet blir valgt!