Stort engasjement når det gjelder bommer for tiden, pluss årevis med krangling om vi skal satse på bybane eller bussvei. Forus Næringspark har i dag har godt over 40.000 arbeidsplasser, men et mål å vokse til 70.000. Alle som har sitt daglige virke her vet hva lange køer koster av irritasjon, luftforurensning og kostnader for næringslivet. Hvordan er Nord-Jæren kommet opp i dette uføret? Etter min mening er byplanleggingen av Nord-Jæren verdt en studie i hvordan alt ikke bør gjøres.

Startet allerede i 1966

Helikoptercervice var på plass i det som skulle bli Forus Næringspark med sine to første helikoptre, Charlie og Dick, allerede i 1966. Videre på 70-tallet kom Statoil, Møbelmagasinet og flere andre bedrifter. Men den store utbyggingen begynte først på 80-/90-tallet.

Men hva gjorde Stavanger kommune? Jo, de startet en storstilt utbygging av privathus på Hundvåg, 16-18 kilometer fra næringsparken. Man skulle jo tro at når byplanleggerne fra Stavanger, Sandnes og Sola, som eiere av Forus Næringspark i fellesskap, skal bygge ut et 4000 da. stort område med ambisjoner om 70.000 arbeidsplasser, hadde tanker om hvordan alle disse skulle komme seg til og fra jobb.

Nærhet til arbeidsplassene

Glemte de å kikke på alt ledig areal som omkranser næringsparken, Stokka, Skadberg, Røyneberg og Jåttå? Det er plass til en hel by, arrondereringsmessig perfekt, som tidlig hadde all infrastruktur liggende klar. Men det viktigste av alt, gang- og sykkelavstand til arbeidsplassene.

Jeg vet at store arealdyrka jord hadde gått med, men det er akkurat samme dyrka jorda som har blitt bygget ned på Hundvåg, Vatne og nå Sunde og Revheim.

Spikeren i kista for Nord-Jæren og Næringsparken kom i 2002 da politikere, bønder, bondelag og Fylkesmann rottet seg sammen og opprettet langsiktige grenser for jordbruket 40 år fram i tid. Hvor kom disse grensene? Jo, selvfølgelig rundt næringsparken. Det er tragisk at Norges største næringspark som bidrar med 200 mrd. årlig til statsbudsjettet, blir bundet på hender og føtter.

Bare fire heltidsbønder

Så til rosinen i pølsa. Jeg tror ikke folk flest vet at i dette store området er det i dag bare fire heltidsbønder igjen, som alle produserer melk. Folk flest vet heller ikke at det produseres 100 mill. liter for mye melk her i landet. Denne omgjøres til Jarlsbergost som eksporteres til USA, Canada og Australia til store kostnader for skattebetalerene.

Som sagt, næringsparken har mål om 70.000 arbeidsplasser, pluss planer om mange tusen i Jåttåvågen. Er da disse fire melkebøndene så mye verd at næringsliv og fellesskapet blir belastet med milliarder av kroner hvert år for å ta vare på dem?