Norge har aldri vært et land som stikker hodet i sanden og er oss selv nok. Vi ser ut mot verden for å finne felles løsninger på de globale utfordringene, for å løfte flere ut av fattigdom og gjøre mer for klima og renere hav.

At resten av verden lykkes er bra for Norge. Mer rettferdighet og mindre fattigdom gir mer fred og fremgang for alle. Derfor foreslår regjeringen i 2019 å bruke 37,8 milliarder på bistand, over 7 prosent mer enn i år. Det er rekordhøyt, og vi holder på målet om 1 prosent av bruttonasjonalinntekt per innbygger (BNI).

Gjennomfører reformer

Det er samtidig ikke likegyldig hvor pengene går. Vi gjør derfor bistanden mer samlet og gjennomfører reformer, slik at den får bedre effekt. Vi gjør den også mer tematisk og har prioritert helse og en dobling av støtten til utdanning. Utdanning for jenter blir ekstra vektlagt. Bedre likestilling gir raskere fremgang.

Når det gjelder humanitære kriser, har vi bidratt til å mobilisere rask internasjonal respons. Regjeringen tok for eksempel initiativ til giverkonferansen for Syria og nabolandene. Det ble samlet inn omlag 12 milliarder amerikanske dollar, og Norge har alene forpliktet seg til bidrag på 10 milliarder kroner. Det betyr mat, vann og medisinsk helsehjelp til noen av verdens aller mest sårbare.

En annen viktig del av det internasjonale ansvaret er å ta vare på klimaet. Samtidig som utslippene i Norge går ned, tar vi ansvar for globale klimakutt og renere verdenshav. Vi har lagt frem Norges første plaststrategi, fått FN med på å få stanset tilførsel av plast til verdenshavene og tatt initiativ til et internasjonalt fond mot marin forsøpling.

Årets verdensborger

I 2019 setter vi av 400 millioner kroner til renere verdenshav, og det blir hele 1,6 milliarder de neste fire årene. Norge skal ta vår del av det internasjonale ansvaret. Vi har en statsminister som markerer Norge. Erna leder FNs pådrivergruppe for å nå bærekraftsmålene og det er ikke tilfeldig at hun nylig ble kåret til årets verdensborger. Det er både fordi hun selv tar ansvar, og fordi hun leder en regjering som tar ansvar. Med Høyre i regjering skal Norge gå i front for mindre fattigdom, bedre klima og renere hav.