Bydelen Hillevåg huser både Sykehuset, Universitetet og Oljedirektoratet. Bydelen har to bydelshus, i Bekkefaret og på Tjensvoll. Vi forstår umiddelbart at dette ikke er det Hillevåg som folk flest kjenner.

I «Hillevåg − sosiokulturell stedsanalyse», utført av IRIS for Stavanger kommune i 2018, fremgår det at folk i bydelen oppfatter Hillevåg som områdene på begge sider av Hillevågsveien, fra den gamle bygrensen ved Skjæreberget i nord til Skjæringen ved Eikeberget i sør. Mot øst danner Hillevågen og Gandsfjorden en grense, mens mot vest rekker Hillevåg, i hvertfall i nyere tid, til Bekkefaret, Tjensvoll, Ullandhaug og Auglend.

Skaper forvirring

Det store avviket i oppfatningen av hva Hillevåg omfatter, skyldes at Stavanger har delt byen inn i syv administrative enheter: Eiganes og Våland, Hillevåg, Hinna, Hundvåg, Madla, Storhaug og Tasta. Som følge av dette kommer Tjensvoll, Ullandhaug, Bekkefaret og Mariero inn under Hillevåg. Likeså Åsen.

Vi ser at alle enhetene har fått navn som også dekker mindre områder innenfor bydelen. Derved får man samme navn på to ulike geografiske nivåer. I IRIS-undersøkelsen er Hillevåg både et overordnet bydelsnavn og samtidig navnet på en lokal gruppe av levekårsenheter innenfor bydelen, bestående av Kvaleberg, Bekkefaret og Saxemarka. Felles for disse tre er at de har levekårsutfordringer. Dette skaper forvirring.

Fredrik Refvem

Politisk, administrativt og organisatorisk ser det ut for at ordningen oppfattes som grei. Men hva når politikerne og kommuneadministrasjonen ønsker å gripe fatt i utfordringene? I levekårsundersøkelsene rangeres bydelene og bydelsområdene etter kriterier fra implisitt gode til klart negative indikatorer.

Kommunens talspersoner er nøye med å understreke at levekårsundersøkelsene ikke skal oppfattes som stigmatiserende for soner som har såkalte levekårsutfordringer. Kriteriene som gjør utslaget, er blant andre utdanningsnivå, frafall i videregående skole, inntekt og andel lavinnteksthusholdninger, arbeidsløshet, mottak av sosialhjelp, barnevernstiltak, andel av kommunale boliger, andel av innvandrere fra ikke-vestlige land og kriminalitet. Det sier seg selv at med rangeringer etter slike kriterier er det ikke mulig å unngå stigmatisering om man kommer litt ned på listen. Hillevåg blir således en temmelig rufsete bydel fordi særlig levekårssonene Kvaleberg og Saxemarka trekker ned.

Alltid forandringer i Hillevåg

Stavanger byarkiv

Når Tore Renberg skal beskrive Hillevåg, skjer det på denne måten i en av bøkene om Hillevågsgjengen: «Mens oljå rant nedover regionen og smurte Stavanger inn med glans, var det som om Hillevåg ble glemt. Ingen pumpet penger inn i Hillevåg. Bydelen fikk ligge og ruste med småfabrikker, bilhaller og engrosutsalg.» Ingen kan være i tvil om at dette er å snakke Hillevåg ned, selv om det området Renberg omhandler egentlig bare er deler av Kvaleberg.

Hillevåg har alltid vært et transformasjonsområde, helt siden bydelen tok form omkring første verdenskrig. Store industribedrifter etablerte seg der i mellomkrigstiden og etter andre verdenskrig. Bydelen ble et lappeteppe av industri, verksteder, butikker, offentlige virksomheter, gårdsbruk og boliger.

Nå er Hillevåg nettopp et sted hvor det pumpes inn store penger. Hillevågsveien, som var bydelens «Karl Johan», er blitt omgjort til «Bussveien». Den koster milliarder. Den gjør bydelen sentral i forhold til kommunikasjon på Nord-Jæren, men samtidig deler den bydelen i to. Før kunne man parkere utenfor butikkene langs Hillevågsveien, nå risikerer man livet ved å forsøke å krysse veien.

Identiteten

Jon Ingemundsen

Hillevågs utfordringer handler om identitet. Identitetsbygging er et fag. Det er ikke gitt at folkevalgte og kommunen behersker dette. Derfor er det viktig at alle involverte stikker fingeren i jorden: Hva er Hillevågs identitet i dag, og hvordan ønsker vi at bydelen skal fremstå for nye generasjoner av Hillevåg-boere? Dette krever nye analyser og prosesser i fortsettelsen av den sosiokulturelle stedsanalysen, og hvor bydelens organisasjoner og innbyggere, de offentlige institusjoner og næringslivet må engasjeres.

Hillevågs identitet vil uansett bli påvirket av de store utbygginger som nå finner sted på de tidligere industritomtene langs Hillevågsveien og i Kvaleberg. Det kommunale prosjektet «Vi vil bo i Hillevåg» og arreangementer som «Lyden av Hillevåg» er kanskje veien å gå, men hvordan skal man møte utfordringen med lite folkelig engasjement?

Det er vanskelig for folk flest å identifisere seg med dagens offisielle bruk av Hillevåg-navnet. En god begynnelse kan være å rydde opp i navneforvirringen og områdedefinisjonene. Bekkefaret og Saxemarka er ikke Hillevåg. Heller ikke Tjensvoll og Ullandhaug.