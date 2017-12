Misnøyens beger renner over!

DEBATT: Når et beger renner over, er det alltid de siste dråpene som får det til å renne over. Men årsaken er jo egentlig summen av alle dråpene. Slik er det også når «røykesaken» i Statoil skaper storm, og får misnøyens beger til å renne over.