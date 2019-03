Hjorteland fortjener et godt kommunalt tilbud

Historien er i korthet slik at da Hanne var i et kommunalt tilbud i Rektor Oldensgate i perioden 2011-2015, så var hun så syk og utagerende at vi fant det riktig å kjøpe et privat behandlingstilbud til henne hos IAA, mens kommunen bygde opp et tilrettelagt tilbud for henne på Austbø. Avtalen var hele tiden at hun skulle tilbakeføres til kommunen når vi hadde dette tilbudet klart.

Austbø bofellesskap for utagerende autister har nå vært ferdig i to år, men fordi foreldrene har nektet å samarbeide med en overføring så er hun fortsatt i det private tilbudet til en pris på kr 9,2 millioner pr. år. Det har vært noen klager og rettssaker i disse tre årene som Stavanger kommune har vunnet, da Fylkeslegen har vurdert det kommunale tilbudet på Austbø som et godt tilbud for Hanne. Foreldrene har derfor gått til sak mot Fylkeslegen, og det er derfor staten ved regjeringsadvokaten som fører den rettssaken som Joa viser til, ikke Stavanger kommune.

Prinsipiell side

Høyre ønsker et fritt brukervalg for mange tjenester, da vi mener dette gir valgfrihet og at konkurranse er sunt. Men det kan ikke være slik at foreldre/brukere fritt kan inngå en avtale med en privat leverandør, og så sende regningen til stat og kommune. Hvis dette hadde vært en liten kommune, ville en regning i den størrelsesorden som det her er snakk om, slått kommunen konkurs. Så Hanne-saken har absolutt en prinsipiell side.

Jeg reagerer også på at kommunalt ansatte blir anklaget for å plage Hanne, og dra henne etter håret da hun var i Rektor Oldens gate frem til 2015. Når en alvorlig syk jente biter seg fast i låret eller overarmen på en ansatt, forstår jeg at man i smerte og fortvilelse prøver å få henne bort. Det betyr ikke at jeg forsvarer at hun noen ganger ble dratt i håret, men det er forståelig.

Tillit til egne ansatte

Levekårstyret har vært på befaring på Austbø, og et samlet levekårstyre har tillit til at våre dyktige medarbeidere der vil kunne gi Hanne et godt og trolig livslangt tilbud. Denne saken handler både om penger og prinsipper; men også at vi politikerne må ha tillit til våre egne ansatte og deres kompetanse. Vi avventer nå Lagmannsretten sin dom, og håper når denne er avsagt å kunne avslutte denne saken; og sørge for at Hanne får et stabilt og godt tilbud iht. til rettsavgjørelsen.

Se innslaget på NRK Rogalands distriktsnyheter (1.54 min. ut i sendingen)