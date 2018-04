Kulturinkubatoren, ett av fem fagområder innen inkubatorselskapet Validé (som er en del av iPark på Ullandhaug; red.mrk.), har vært avgjørende for utvikling og vekst for de i kulturlivet som er blitt støttet. Men når store deler av Stavanger-regionens kulturelle og kreative bedrifter faller utenfor inkubatorens målgruppe og føler seg fremmedgjort, blir spørsmålet hvordan man bør innrette de offentlige virkemidlene slik at de treffer målgruppen bedre og bredere.

Flere aktører gir uttrykk for at de føler seg både utenfor og fremmedgjort overfor den kulturen og terminologien som nå har utviklet seg i Validé.

Legger frem evalueringsrapport

Det er en av konklusjonene i Kunnskapsverkets evalueringsrapport Mellom tech og kultur − Kulturinkubatoren og dens plass i utviklingen av kreative og kulturelle næringer i Stavanger-regionen. I rapporten, som blir presentert under et seminar på Tou Scene fredag, fremkommer det at flere aktører gir uttrykk for at de føler seg både utenfor og fremmedgjort overfor den kulturen og terminologien som nå har utviklet seg i Kulturinkubatoren.

Det er ingen tvil om at det er høy aktivitet i de kulturelle og kreative næringene i hele Stavanger-regionen, hvor mange samarbeider i godt fungerende coworking-miljøer og nettverk, som bl.a. Tou Scene, Elefant, Tinfabrikken og STAR (kompetansesenter for musikkmiljøet i Rogaland). Det er stort potensial og muligheter for å bygge på disse miljøene og deres kompetanse for å utvikle kompetansetilbud til en bredere målgruppe av kulturnæringer.

De fleste kulturelle og kreative bedrifter befinner seg midt mellom disse to ytterpunktene.

Tredeling

Kulturelle og kreative næringer er så mangt. Begrepene dekker et bredt spekter av næringer og bransjer, med varierende grad av kommersielt potensial. I den ene enden av skalaen finnes næringer som er avhengig av kulturpolitisk begrunnet, offentlig støtte for å overleve, som den man for eksempel får fra Norsk Kulturråd. I den andre enden finner vi bedrifter med stort kommersielt potensial, vekstambisjoner og behov som ikke vesentlig skiller seg fra de fleste andre næringer. Det er først og fremst disse siste som er målgruppa for dagens kulturinkubator.

Men de fleste kulturelle og kreative bedrifter befinner seg midt mellom disse to ytterpunktene. Innenfor bransjer som film, musikk, litteratur, visuell kunst, scenekunst, design og arkitektur finner vi bedrifter med kommersielt potensial, men som ikke nødvendigvis har ambisjoner om å vokse seg store. Disse næringene vokser mer i bredden − dvs. ved at det blir flere bedrifter − ikke ved at den enkelte bedrift blir stor i antall ansatte eller omsetning. Vekst kan også handle om å utvikle nye produkter og å komme seg inn på nye territorier. Det er kanskje først og fremst disse type aktører som legitimerer at det finnes en egen kulturnæringspolitikk, med dertil tilpassede virkemidler.

Denne tredelingen av de kulturelle næringene er nå tydelig over hele landet. De mest «fremoverlente» kulturinkubator-miljøene er svært ofte koblet opp mot tech-miljøer og bedrifter. Blant selskapene som fikk støtte i den første tildelingsrunden for næringsutvikling fra Kreativt Norge, var da også tech-koblingen helt tydelig. Internasjonalt har dette skapt helt nye «kulturprodukter» og forretningsmodeller for spesielt film og musikkbransjen de senere årene, hvor svenske Spotify, som nylig ble børsnotert i USA, er et nærliggende eksempel.

Nye tider krever nye og annerledes tiltak.

Godt tilbud med trangt nåløye

Evalueringen som Kunnskapsverket har gjennomført for Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune, har først og fremst dreid seg om Kulturinkubatoren hos Validé, som er ett av de miljøene som har bidratt til vekst og utvikling av mange bedrifter det siste tiåret.

Informantene med erfaring fra Kulturinkubatoren forteller om et tilbud med relevans, stor nytte og avgjørende betydning for de bedriftene som deltar. Samtidig er altså en av konklusjonene at inkubatorens spissede målgruppe gjør at store deler av regionens kulturelle og kreative bedrifter faller utenfor Kulturinkubatorens målgruppe, slik det praktiseres i dag. Det stiller oss overfor noen utfordringer som vi må gripe fatt i. Nye tider krever nye og annerledes tiltak.

Det passer ikke alltid å tre samme forretningsplan nedover alle bransjer.

Mer skreddersøm

Her er det mye lærdom å hente i andre deler av landet om hvordan kommuner, fylkeskommuner og andre aktører har anrettet og skreddersydd sine tiltak for kulturelle næringer. Kulturnæringene trenger at virkemidler, verktøy og tiltak utvikles med utgangspunkt i deres opplevde virkelighet, deres fag, deres språk og utfordringer. Det passer ikke alltid å tre samme forretningsplan nedover alle bransjer. Det er heller ikke alltid tilstrekkelig at mentorer og rådgivere har erfaring fra næringslivet, de må også kjenne bransjens utfordringer.