Hyttedoer i Sandnes til besvær

Flere og flere vil ha en standard på sine eldre hytter som kan måle seg med den hjemme. Til det er det nok langt fram.

Alle vil ha sin egen praksis

Hytteeiere går ut i mediene med sin sak og mener kommunen har feil når de håndhever forurensningsloven, forskrifter og praksis. Alle vil ha sin egen praksis og sitt eget do selv om de står i fare for «å tisse i naboens brønn». Sånn kan det ikke være.

De nye retningslinjene åpner nå for biotoalett og forbrenningstoalett, begge uten avrenning og i grisgrendte områder.

På Lauvås skal mange knyttes til et anlegg med slamavskiller med utløp 200 meter ut i fjorden og på 20 meters dyp. Dette er pr. i dag en god løsning, og den dagen det kommer offentlig anlegg så er det bare å koble fra slamavskilleren på det offentlige nettet.

På Usken legges det nå til rette for ledning i sjø og til fastlandet for dermed å få avløpet inn på det offentlige nettet som ender i Mekjarvik. Det blir fantastisk. I utgangspunktet skal alle tilknytte seg offentlig avløp der det er eller blir tilrettelagt for det. Dette er imidlertid ikke godt nok utbygd ennå og der ligger det en stor og dyr utfordring for kommunen. Hytteeierne må her ta sin del av regningen i forbindelse med tilknytning. I framtida må nok vi politikere se på muligheten for en rettferdig økonomisk fordelingsnøkkel når det etableres nye offentlige anlegg i hytteområdene.

Be om en inspeksjon

Mange har ordnet seg med vann, enten innlagt eller i vannpost utendørs. Kjekt med dusj. Har man innlagt vann så skal man ha godkjenning for hvordan man skal håndtere vannet ut av hytta. Det er bare å be om en inspeksjon så får alle svar på hvordan det skal gjøres. Ingenting er bedre enn å ha tingene i orden.