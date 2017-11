Hva er sannheten, Austegard?

Jeg har stor respekt for Ada Sofie Austegard (Aftenbladet 20. november) og den kamp hun står i for barns rettssikkerhet. Det er en viktig kamp. Men det er ikke gitt at vi som ikke til enhver tid deler hennes virkelighetsoppfatning i ett og alt, alltid er så kunnskapsløse. Jeg mener det finnes mye empiri som støtter opp under mitt syn om at statsekspansjon har sine omkostninger for rettsikkerheten til enkeltindividet (Aftenbladet 13. november).

Parallell

Jan Guillous bestselger, Heksenes Forsvarere, er en populær fremstilling av klassisismens skremmende virkelighet. Incesthysteriet på åttitallet er en etter min mening en parallell og NRK-filmen «Amelia» var trolig en katalysator for denne perioden med svekking av enkeltindividets rettssikkerhet. Det handlet ikke bare om Bjugn.

1989, få år etter «Amelia»-satsingen til NRK, fant staten ved sine anerkjente leger «sikre» fysiske forandringer på 26 prosent av de undersøkte pikene og på 38 prosent av de undersøkte guttene. Tilsvarende tall 1990 var henholdsvis 34 prosent og 32 prosent. Til sammenligning viser statistikken for 1996 og 1997 ingen «sikre funn», ifølge de tall jeg har. I 1998 ble det funnet to «sikre funn» av 141 undersøkte barn. Dette viser at vitenskap handler en del om subjektiv optikk.

Fordreininger av virkeligheten

Noen ganger ser man derfor ikke skogen for bare trær, jfr. Kant «Das Ding für mich». Hjernen vår er altså ikke laget for å finne sannheten. Den er laget for at vi skal overleve. For at vi skal overleve skaper hjernen svært ofte fordreininger av virkeligheten. Det er funksjonelt for overlevelsen. Men det ser ut som om «sikre» fysiske forandringer hos de undersøkte pikene varierer med statens ekspansjon. Det er rimelig uomstridt.